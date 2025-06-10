دبي تستضيف بطولة "971" للفنون القتالية المختلطة الجمعة

دبي في 10 يونيو / وام / تستضيف دبي يوم الجمعة المقبل النسخة الثانية من بطولة "971" للفنون القتالية المختلطة، التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة نخبة من أبرز المقاتلين المحليين والدوليين.

ويتصدر البطولة نزال رئيسي ضمن فئة وزن "البانتام"، يجمع بين البريطاني من أصول داغستانية محمد مكايف، والبرازيلي توماس أسيس، في مواجهة تحظى باهتمام كبير من جماهير اللعبة، نظراً لما يتمتع به الطرفان من سجل احترافي قوي وأداء فني مميز.

ويخوض مكايف النزال بسجل احترافي خالٍ من الهزائم، بينما يعتمد أسيس على خبرته الكبيرة وأسلوبه الهجومي في محاولة تحقيق الفوز.