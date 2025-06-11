مبعوث أممي : بعثة الأمم تواصل جهودها لإغلاق مكاتبها في العراق في غضون 6 أشهر

نيويورك في 10 يونيو/وام/ أبلغ الممثل الأممي الخاص للأمين العام للعراق، محمد الحسان مجلس الأمن الدولي بالجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة من أجل إغلاق مكاتبها في العراق في غضون الستة أشهر القادمة بناء على طلب الحكومة العراقية، وقال "إن البعثة تواصل سعيها نحو انتقال منظم وفقًا للجدول الزمني المحدد لها، وذلك بالتعاون الوثيق مع فريق الحكومة العراقية الانتقالي". وأبلغ عن إتمام إغلاق البعثة لمكاتبها في الموصل وكركوك.



وقال الحسان في اجتماع رسمي للمجلس اليوم لبحث التطورات في العراق إن العراق يسير حاليا بخطى ثابتة نحو الإنتخابات البرلمانية الوطنية في 11 نوفمبر القادم، كاشفا في هذا الصدد عن الدعم الفني الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق إلى جهود التحضير لهذه الانتخابات، بما في ذلك تعزيز أوسع مشاركة للنساء والشباب والأقليات بها.

وقال "بينما يواصل العراق اتخاذ خطوات مهمة في معالجة عودة النازحين من شمال شرق سوريا، لا يزال وضع النازحين داخليًا في العراق يتطلب اهتمامًا عاجلاً".

وشدد على ضررة اتخاذ المزيد من التدابير السياسية والإدارية والأمنية والاستثمارية الأكثر تماسكا، بما يسهم في خلق فرص للعمل وتوفير ظروف أكثر استدامة لعودة الناجين والأقليات الأخرى .

وتطرق المسؤول الأممي إلى المراجعة الدورية الشاملة التي أجراها مجلس حقوق الإنسان في جنيف لأوضاع حقوق الإنسان في العراق، مشيرا إلى أنه يجري حاليا دراسة ما مجموعه 263 توصية من قبل العراق لاعتمادها في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان، ولفت بهذا الخصوص إلى الجهود التي تبذلها حكومة العرق لإحراز تقدم في مشروع قانون يكفل حقوق الأقليات واعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة خطاب الكراهية .



وام/ نيو/زي