العين يعلن قائمته الرسمية المشاركة في مونديال الأندية

واشنطن في 10 يونيو/ وام/ أعلنت شركة كرة القدم بنادي العين عن القائمة الرسمية للفريق المشاركة في كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 فريقا.

وتضم القائمة 33 لاعبا هم : خالد عيسى، وروي باتريسيو، وحسن ساني، وفيداد الباسيك في حراسة المرمى. وفي الدفاع رامي ربيعة، وكوامي أوتون، وفابيو كاردوسو، ويحيى عبد الخالق، ومارسيل راتنيك، وخالد الهاشمي، وميشيل درامان، وأمادو نيانج، وايريك يورجينس، وأديس ياسيتش، وفاكوندو زابالا.

وفي الوسط بارك يونج وو، وجوشو أودو، ويحيى نادر، وعبد الكريم تراوري، وماتياس بالاسيوس، ومحمد عباس، وحازم عباس، واليخاندرو كاكو، وهاليرو ساركي، وماتياس سيغوفيا، وماتيو سنابريا، ومحمد عوض الله، وجانتاس سانتوس، ونسيم الشاذلي. وفي الهجوم جوسنا أبيانفي، وحسين رحيمي، وسفيان رحيمي، وكودجو لابا.

ويتواجد العين في المجموعة السابعة التي تضم كلا من مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، والوداد المغربي.

ويفتتح الفريق مشواره يوم 19 يونيو الجاري بمواجهة يوفنتوس الإيطالي.