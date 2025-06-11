إجلاء آلاف الأشخاص في مقاطعة مانيتوبا الكندية بسبب حرائق الغابات

مانيتوبا في 10 يونيو/ وام/ أعلنت السلطات الكندية، عن إجلاء نحو 21 ألف شخص بسبب حرائق الغابات المستعرة، في واحدة من أكبر عمليات الإجلاء بتاريخ مقاطعة مانيتوبا.

وقالت الوزيرة المكلفة بتدبير الطوارئ، ليزا نايلور، إن العدد الحقيقي للنازحين قد يكون أعلى، إذ يشمل الرقم فقط المسجلين لدى الصليب الأحمر، مؤكدة أن الآلاف ما زالوا في حاجة للمساعدة.

ولفتت إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع شركائها لتوفير سكن ملائم يلبي الاحتياجات الطبية والعائلية، مع توقعات بزيادة الطلب على الفنادق خلال موسم الحرائق.

ووفقًا لبيانات المقاطعة، لا تزال 28 بؤرة حريق نشطة، منها 10 خارج نطاق السيطرة.

- خلا -