السعودية تعلن انطلاق موسم عمرة 1447هـ وفتح باب التأشيرات وتصاريح العمرة

جدة في 11 يونيو/ وام/ أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، انطلاق موسم العمرة للعام الهجري 1447هـ ، بدءا من أمس، وفتح باب إصدار تأشيرات العمرة للراغبين من خارج المملكة العربية السعودية، إيذانًا ببدء موسم جديد يستكمل رحلة التيسير على ضيوف الرحمن وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” ، عن الوزارة تأكيدها أن إصدار تصاريح العمرة للمعتمرين من خارج المملكة، سيتم ابتداءً من اليوم الأربعاء، عبر تطبيق "نسك"، الذي يُعد المنصة الرقمية الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية لضيوف الرحمن، ويتيح للمستخدمين إمكانية الحجز وإصدار التصاريح بيسر، إلى جانب باقة متنوعة من الخدمات الرقمية الداعمة لتجربة المعتمر.

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