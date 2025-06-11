“دولي الألعاب العالمية" يطلق "إستراتيجية 2034”

لوزان في 11 يونيو/ وام/ أعلن الاتحاد الدولي للألعاب العالمية “IWGA”، عن إطلاق إستراتيجيته الجديدة للفترة من 2025 إلى 2034، تحت عنوان “أجندة تطوير الألعاب العالمية والاتحاد الدولي للألعاب العالمية”، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدورة كمنصة رياضية عالمية مستدامة وشاملة تركز على الرياضيين.

وتم الكشف عن الإستراتيجية الجديدة، خلال الاجتماع العام السنوي للاتحاد، الذي عُقد بالشراكة مع شركة “كوانتوم” الاستشارية، الشريك الفني المعتمد للاتحاد.

وأعلن الاتحاد، في بيانه اليوم، أن هذه الإستراتيجية تم إعدادها بعد مشاورات استمرت لمدة عام، شملت الاتحادات الرياضية الأعضاء، واللجان الأولمبية الوطنية، والمنظمات الرياضية، والرياضيين، والمدن المستضيفة، وشركاء الاتحاد ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى كوادر الاتحاد القيادية والتنفيذية.

وتقوم الإستراتيجية على سبعة محاور رئيسية تشمل: تطوير دورة الألعاب العالمية، وتحسين تجربة الرياضيين، وتعزيز التواصل مع الأعضاء والشركاء، والنمو التجاري، والابتكار في تنظيم الفعاليات، والاستدامة، والتميّز المؤسسي ، فيما تهدف هذه المحاور إلى قيادة مرحلة جديدة من التوسع والتأثير الإيجابي طويل المدى.

وأكد يان فرانسو، عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد، أن الوثيقة تمثل خارطة طريق للابتكار والشمولية والتميّز، مع التركيز على تمكين الرياضيين وتعزيز التعاون مع الشركاء.

وتتضمن الإستراتيجية آليات تنفيذ عملية، من بينها تطوير مؤشرات رئيسية للأداء، وتقديم تقارير دورية، وإجراء مراجعة منتصف الدورة عقب دورة الألعاب العالمية لعام 2029 المقررة في مدينة كارلسروه الألمانية، بما يضمن مواكبة التغيّرات في المشهد الرياضي العالمي.

ويأتي هذا الإعلان قبل انطلاق النسخة المقبلة من الألعاب العالمية المقررة في مدينة تشنغدو الصينية خلال الفترة من 7 إلى 17 أغسطس 2025، والتي ستشارك بها الإمارات بوفد كبير يشمل عدد من الرياضات المختلفة، والمتوقع أن تستقطب أكثر من 5000 مشارك من أكثر من 100 دولة.

يذكر أن الاتحاد الدولي للألعاب العالمية، منظمة معترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، ويضم في عضويته 40 اتحاداً رياضياً دولياً، ويشرف على تنظيم دورة الألعاب العالمية، الحدث متعدد الرياضات الذي يُقام كل أربع سنوات.