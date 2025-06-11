"الخارجية" تشارك في حوار أولان باتور حول أمن شمال شرق آسيا

أولان باتور في 11 يونيو /وام/ شاركت وزارة الخارجية، في النسخة العاشرة من "حوار أولان باتور حول أمن شمال شرق آسيا"، الذي استضافته العاصمة المنغولية، بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات والخبراء الإقليميين والدوليين.

ومثّل الوزارة في هذا الحدث، السيد عبدالعزيز علي النيادي، مدير إدارة الشؤون الآسيوية والباسيفيك في وزارة الخارجية.

وتعكس مشاركة وزارة الخارجية في هذا الحوار البناء، اهتمام دولة الإمارات بالمنصات الحوارية الدولية التي تُعنى بتبادل الآراء والتجارب حول القضايا الإقليمية والدولية.

وألقت معالي باتمونخ باتتسيتسيغ، وزيرة خارجية منغوليا بالإنابة، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أكدت فيها على أهمية الحوار والتعاون والتفاهم المتبادل في مواجهة التحديات الأمنية المتعددة التي تواجه المنطقة.

وتناولت جلسات الحوار هذا العام خمسة محاور رئيسية، هي: التحديات والفرص الأمنية في شمال شرق آسيا، والتعاون متعدد الأطراف، وتغير المناخ والتحديات الأمنية، والتعاون الإقليمي بين شمال شرق آسيا وآسيا الوسطى، ومرونة الطاقة وتغير المناخ.

وعقد الوفد الإماراتي برئاسة النيادي، اجتماعات ثنائية مع مسؤولين من منغوليا، ضمت سعادة مونختوشيغ لخناجاو، سكرتير الدولة في وزارة خارجية منغوليا، وسعادة أناند أمغالان، مدير عام إدارة شؤون الأمريكيتين والشرق الأوسط وأوقيانوسيا في الوزارة؛ حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية منغوليا الصديقة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.