مسؤول صيني يؤكد إجراء حوارات مهنية وصريحة بين الصين والولايات المتحدة في لندن

لندن في 11 يونيو/ وام/ أكد سعادة لي تشنغ قانغ، نائب وزير التجارة وممثل الصين للتجارة الدولية، أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية أجريتا خلال اليومين الماضيين حوارات مهنية وعقلانية ومتعمقة وصريحة، وذلك في إطار الاجتماع الأول لآلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والذي عُقد في العاصمة البريطانية لندن.

ونقلت قناة الصين المركزية عن لي ، أن الجانبين توصلا من حيث المبدأ إلى اتفاق بشأن الإطار التنفيذي لتطبيق التوافق الذي تم التوصل إليه بين رئيسي الدولتين خلال مكالمتهما الهاتفية في 5 يونيو الجاري، بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في محادثات جنيف الأخيرة.

وأعرب عن أمله في أن يسهم التقدم المحرز في اجتماع لندن في تعزيز الثقة المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة، ودعم مسار التطور المطرد والصحي للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيراً إلى أن الاجتماع من شأنه أن يضفي طاقة إيجابية على نمو الاقتصاد العالمي.