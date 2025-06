"الاقتصاد والسياحة" بدبي تعقد اللقاء الأول مع الشركاء لعام 2025

دبي في 11 يونيو /وام/ نظمت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، اللقاء الدوري الأول مع الشركاء لعام 2025، بهدف إطلاع الجهات المعنية على آخر مستجدات قطاع السياحة في الإمارة والإنجازات التي حققها، وأحدث التوجهات التي يشهدها القطاع على مستوى العالم.

وجمع اللقاء، الذي أقيم في "كوكا كولا أرينا" أمس الثلاثاء، أكثر من 1300 شخصية من قادة القطاع والمتخصصين في الضيافة، والطيران، والتجزئة، والمأكولات والمشروبات، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية.

وسلط الحدث الضوء على الدور المحوري لكلٍ من القطاعين العام والخاص في مواصلة تعزيز أداء قطاع السياحة في دبي، وبما ينسجم مع "عام المجتمع" في الدولة، الهادف لإنشاء مجتمع مترابط لديه انتماء ويعمل على تحقيق الأهداف المشتركة.

وقدمت الجهات المعنية خلال اللقاء، أفكارا وآراء للإسهام في إثراء إستراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومبادراتها المقبلة، وزيادة جاذبية الإمارة أمام الزوار القادمين بقصد العمل أو الترفيه.

وتضمن برنامج اللقاء، الذي حضره معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام للدائرة، عرضا شاملاً لأبرز المستجدات حول مؤشرات أداء قطاع الضيافة في الإمارة، بجانب الحملات التسويقية العالمية، والمهرجانات والفعاليات المختلفة، والأولويات الإستراتيجية للفترة المقبلة من العام الجاري.

وقال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، إن قطاع السياحة في دبي سجل أداءً استثنائياً منذ مطلع العام الجاري، ليستكمل الزخم الذي شهده في العام 2024، وهو ما يؤكد استمرارية الدعم الذي يقدمه شركاء المؤسسة والجهات المعنية.

وأكد مواصلة العمل على تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال التركيز على تعزيز الشراكات الإستراتيجية ودعم الابتكار، وتوفير تجارب متطورة تدعم مكانة دبي بصفتها أفضل وجهة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة هذا النجاح خلال النصف الثاني من العام الجاري وما بعده، عبر الاستفادة من الركائز الأساسية التي أسهمت في استمرارية نمو القطاع، ومن أبرزها إستراتيجية تنويع الأسواق، ونموذج الشراكة المثالي بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق الحملات التسويقية العالمية التي تبرز المقومات والعروض المتنوعة والمتطورة باستمرار في الإمارة.

من جانبه، قال سعادة أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إن جدول فعاليات دبي يزخر بالمهرجانات والمواسم والأنشطة التي تعكس الرؤية الطموحة والمبدعة للإمارة، لافتا إلى أهمية هذه التجارب التي تعد بمثابة ركائز مهمة للاقتصاد، ابتداء من قطاع التجزئة والضيافة والطيران، وصولا إلى فعاليات الأعمال.

وبحسب أحدث الإحصاءات المتعلقة بالقطاع، فقد استقبلت دبي 7.15 مليون زائر دولي بين شهريّ يناير وأبريل 2025، بزيادة نسبتها 7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويشكل هذا النجاح استمراريةً للأداء القياسي الذي شهده عام 2024 بتسجيل 18.72 مليون زائر دولي، وذلك للعام الثاني على التوالي الذي تسجل فيه المدينة نمواً قياسياً.

وسلط اللقاء الضوء على أبرز المبادرات التي عززت جهود إمارة دبي الرامية إلى الارتقاء بقيم المجتمع وسهولة الوصول والاستدامة، بما فيها حصول دبي رسمياً على شهادة "وجهة سياحية معتمدة للتوحد"، لتكون الأولى في النصف الشرقي من الكرة الأرضية.

وأسهمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في الجهود المشتركة للحصول على هذا التصنيف العالمي الصادر عن المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر، حيث تم تدريب أكثر من 70 ألف شخص من خلال دورة اضطراب التوحد والإدراك الحسي المقدمة من كلية دبي للسياحة، كما أن هناك أكثر من 300 فندق في طور الحصول على شهادة الاعتماد لتوفير إقامة مريحة وملائمة للذين يعانون من التوحد.

وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على منصة "مجتمعات دبي" التي تهدف إلى تعزيز الروابط المجتمعية وقيم التسامح والتعايش، وتتيح الوصول إلى أكثر من 100 مجتمع باهتمامات متنوعة.

وشهد اللقاء إطلاق حملة تسويقية بعنوان "Dubai: That’s How You Summer"، والتي تم الترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن قبل العديد من سفراء دبي، وحملة تسويقية عالمية بعنوان "Find Your Story"، من بطولة ميلي بوبي براون وجيك بونجيوفي، تستعرض المغامرات التي يمكن للمسافرين الاستمتاع بها في الإمارة، حتى عند زيارتها كمحطة توقّف قصيرة، كما تسلط الضوء على المناظر الطبيعية الصحراوية الخلابة في دبي ومعالم الإمارة المعمارية المتميزة.

وتم الإعلان عن عودة مفاجآت صيف دبي، التي ستقام بين 27 يونيو الجاري وحتى 31 أغسطس المقبل.

وللمرة الأولى في تاريخ مفاجآت صيف دبي، سيقدم قطاع التجزئة ثلاث تجارب متنوعة من التسوق وعلى فترات مختلفة، وهي عروض عطلة الصيف، وتخفيضات صيف دبي الكبرى، وموسم العودة إلى المدارس.

وستشمل كل فترة إطلاق عروض ترويجية حصرية وجديدة كلياً، ومكافآت لا حصر لها، وفعاليات مميزة داخل مراكز التسوق، ما يسهم في الارتقاء بقطاع التجزئة في المدينة نحو آفاق جديدة.

ويسهم قطاع المأكولات وفنون الطهي في تعزيز السياحة بالإمارة؛ وقد كشف التقرير السنوي لقطاع المأكولات والمطاعم في دبي الذي نشرته دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن الإمارة أصدرت حوالي 1200 رخصة مطاعم جديدة في عام 2024.

وتعكس النسخة الرابعة من دليل ميشلان دبي، التي تم إطلاقها في الشهر الماضي، نمو قطاع المطاعم في الإمارة، وتشمل النسخة الرابعة من الدليل 119 مطعماً تمثل 35 مطبخاً عالمياً، ما يشكل زيادة بنسبة 12% مقارنة بـ 106 مطاعم في عام 2024.

واختُتم الحدث بالدعوة إلى تحفيز مشاركة الشركاء والجهات المعنية والحفاظ على دعمهم وزخمهم وشراكتهم المستمرة خلال الفترة المقبلة.