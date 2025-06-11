سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة الشارقة

الشارقة في 11 يونيو/ وام/ ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، رئيس مجلس أمناء الجامعة، الاجتماع التاسع والخمسين للمجلس، والذي عُقد صباح اليوم الأربعاء، في مكتب سموه بمقر الجامعة.

ورحب سموه في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس، مثمنًا جهودهم البنّاءة وآراءهم الداعمة لما حققته الجامعة من تقدم ملحوظ على مختلف المستويات الأكاديمية والبحثية والإدارية، مقدماً الشكر والتقدير إلى الدكتور حميد مجول النعيمي على جهوده الكبيرة في قيادة الجامعة خلال الفترة الماضية؛ ما أسهم في تطور الجامعة في مختلف المجالات.

وأشاد سموه بتطور أداء جامعة الشارقة، واستمرارها في الحفاظ على مستواها المرموق بين الجامعات، وذلك من خلال التطوير المستمر لمنظومة البحث العلمي، ومواءمة برامجها الأكاديمية مع المستجدات العالمية والتطورات التكنولوجية الحديثة، بما ينسجم مع احتياجات قطاعات الأعمال ومهارات القرن الحادي والعشرين وتطلعات الطلبة المستقبلية.

وعبّر سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي عن فخره بما تحققه الجامعة من تطور ملحوظ في البحوث العلمية التطبيقية الهادفة إلى خدمة المجتمع وتنميته، وبتقدم الجامعة في مختلف التصنيفات العالمية، مؤكدًا سموه اعتزازه بالمكانة المتميزة التي وصلت إليها الجامعة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

كما عبّر سموه عن تقديره الخاص لأعضاء الهيئة الأكاديمية لما بذلوه من جهود كبيرة على مدار الفترة الماضية عبر اللقاءات وورش العمل التفاعلية، بهدف تقييم أداء الجامعة ووضع التوصيات للتحسين والتطوير المستمر، من خلال استخلاص خطط عمل تنفيذية لضمان الحفاظ على مكانة الجامعة وسمعتها الأكاديمية المرموقة، وريادتها على مستوى الدولة والمنطقة.

واعتمد المجلس الموازنة التشغيلية للجامعة للعام الأكاديمي 2025-2026م، والتي بلغت ملياراً و270 مليون درهم، كما اعتمد المجلس تخريج دفعة جديدة من الطلبة الذين استكملوا متطلبات التخرج حتى نهاية فصل الربيع 2024–2025م، والبالغ عددهم الإجمالي 2026 خريجًا وخريجة، منهم 1643 بدرجة البكالوريوس، و16 بدبلوم الدراسات العليا، و302 بدرجة الماجستير، و65 بدرجة الدكتوراه.

كما اعتمد مجلس الأمناء عددًا من البرامج الأكاديمية الجديدة، والتي تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة، وتعمل على توفير الكفاءات اللازمة للتنمية، مما يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة والمنطقة، وهي: دكتوراه الفلسفة في القيادة في التعليم العالي، وماجستير العمارة الداخلية في إعادة الاستخدام التكيّفي، وماجستير العلوم في هندسة السلامة، وماجستير العلوم في إدارة الابتكار والتشييد، وماجستير القانون والاقتصاد، والماجستير المهني في الرقابة الشرعية والتدقيق، وبكالوريوس العلوم في الهندسة الطبية الحيوية.

وأقر المجلس إنشاء مركزين بحثيين الأول: مركز إكستر- الشارقة للدراسات العالمية، الذي يهدف إلى المساعدة في دعم التفاعل والتواصل بين المجتمعات، وتأثيراتها على مختلف جوانب الحياة، والثاني: مركز التقنيات الحيوية المتقدمة، ويهدف إلى دعم الأبحاث البينية المتقدمة وتعزيز التعاون الدولي في مجالات حيوية تتعلق بالتنمية المستدامة والابتكار والإبداع، والمساهمة في تحقيق أهداف البحوث في العديد من المجالات الهامة خاصة في مجال التكنولوجيا الحيوية.

واعتمد المجلس ترقية 22 عضوا من أعضاء الهيئة التدريسية، منهم 8 إلى درجة أستاذ، و14 إلى درجة أستاذ مشارك، بما يعكس حرص الجامعة على دعم كفاءاتها الأكاديمية وتعزيز مكانتها التعليمية والبحثية، وتقديراً لما يقدمه أعضاء الهيئة الأكاديمية من بحوث علمية مؤثرة، واتباع طرق التعلم والتعليم الحديثة، وجهودهم في خدمة وتنمية المجتمع.

واطلع المجلس على تقرير الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، الذي تناول أداء وإنجازات الجامعة خلال العام الأكاديمي 2024–2025م، استهله بتوجيه الشكر إلى سمو رئيس الجامعة وكافة الشركاء من مجلس الأمناء وأسرة الجامعة والمجالس الاستشارية وجهات التدريب والتوظيف وجهات الاعتماد.

واستعرض مدير جامعة الشارقة ما تم تحقيقه من الخطة الإستراتيجية “EDGE” التي تمتد حتى عام 2030، والتي تتمحور حول أربع ركائز رئيسة هي: تعزيز التوطين في الوظائف الأكاديمية والإدارية، والتحول الرقمي الكامل، وترسيخ التعاون الدولي والإقليمي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلبة والخريجين.

واشتمل التقرير على مؤشرات تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية، ومستوى البحث العلمي الذي يشهد تطورًا متسارعًا، فضلًا عن الحصول على الاعتمادات الأكاديمية المحلية والدولية للبرامج، والتي بلغ عددها 23 برنامج دكتوراه و58 برنامج ماجستير و62 برنامج بكالوريوس، بالإضافة إلى أربعة برامج دبلوم دراسات عليا.

كما تطرق إلى عمليات تقييم الأداء الأكاديمي، وجدوى البرامج المطروحة، إضافة إلى تعيينات الكوادر الأكاديمية المؤهلة وتطوير السياسات والإجراءات الداخلية للجامعة، وجهود تطوير البنية التحتية والإمكانات والتواصل المجتمعي والعلاقات المحلية والإقليمية والعالمية للجامعة.

وأوضح التقرير التزام الجامعة بالمضي قدما في دعم وتحسين منظومة الحوكمة الرشيدة، ومنظومة البحث العلمي، ومراجعة وتطوير البرامج الأكاديمية بدمج مهارات التوظيف وتقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الأعمال.

واطلع المجلس على تقارير اللجان المتخصصة ولجنة التوطين، والتي تهدف إلى زيادة أعداد المواطنين من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة والضرورية للقيام بمهامهم الوظيفية وقيادة الجامعة إلى الارتقاء.

حضر الاجتماع إلى جانب سمو رئيس المجلس كل من الدكتور منصور محمد بن نصّار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وسعيد سلطان بالجيو السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والدكتورة محدّثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومحمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، والدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، والدكتور حميد مجول النعيمي، مستشار رئيس الجامعة، مدير أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، والدكتور عبيد بن بطي المهيري، العميد التنفيذي السابق للغة العربية والدراسات الإماراتية بكليات التقنية العليا، والدكتورة خولة عبد الرحمن الملا، رئيسة هيئة شؤون الأسرة سابقاً.

كما حضر الاجتماع كل من: الدكتور جاك فيرمونت، رئيس جامعة أوتاوا في كندا، والدكتور ألكساندر كوليشوف، رئيس معهد سكولكوف للعلوم والتكنولوجيا في روسيا، والدكتور محمد حمدي بن عبد الشكور، مدير جامعة مالايا في ماليزيا، والدكتور باول أوبرن، نائب رئيس جامعة ماك ماستر الكندية، والدكتور مارتن بيستارو، نائب مدير جامعة ليستر للمشاريع العلمية الإستراتيجية، مدير معهد ليستر لرصد الفضاء والأرض في بريطانيا، والدكتور كمال يوسف التومي، أستاذ الهندسة الميكانيكية والمدير المشارك لمركز المياه النقية والطاقة النظيفة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، والدكتور أسامة الخطيب، أستاذ علوم الحاسوب والهندسة الكهربائية ومدير مركز ستانفورد للروبوتات في جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة.