النسخة الرابعة من "دبي برو" الدولية لبناء الأجسام تنطلق 20 يونيو

دبي في 11 يونيو/ وام/ تستضيف دبي منافسات النسخة الرابعة من بطولة "دبي برو" الدولية لبناء الأجسام، المؤهلة لبطولة "مستر أولمبيا" للمحترفين، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري، والتي ينظمها نادي أكسجين بدعم مجلس دبي الرياضي، وتقام في مركز دبي التجاري العالمي.

ويشارك في البطولة أكثر من 800 رياضي من المحترفين والهواة، يتنافسون على جوائز تتجاوز قيمتها مليوني درهم، في واحدة من أبرز البطولات الدولية التي تشهدها دبي سنوياً.

جاء الإعلان عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة اليوم بمقر مجلس دبي الرياضي، بحضور عادل العلي رئيس اللجنة المنظمة، وأحمد عسكر رئيس اللجنة الفنية، والكويتي أحمد أشكناني الحائز على الميدالية الفضية في بطولة مستر أولمبيا لعامي 2016 و2017.

وأكد عادل العلي أن البطولة تشهد إقبالاً متزايداً من نخبة أبطال اللعبة حول العالم منذ انطلاقتها، مشيداً بالدعم الكبير الذي توفره دبي للبطولة.

وقال إن النسخة الرابعة تتميز بزيادة قيمة الجوائز المخصصة للفائزين من المحترفين لتصل إلى مليوني درهم، كما ارتفع عدد بطاقات الاحتراف إلى 15 بطاقة، منها 9 بطاقات لهواة البطولة، و6 للفائزين في البطولة الخليجية.

من جانبه، أكد أحمد عسكر أن "دبي برو" باتت واحدة من كبرى بطولات بناء الأجسام في العالم، وتحظى بتنظيم عالمي يواكب أعلى المعايير، متوقعاً حضوراً جماهيرياً كبيراً لمتابعة أقوى المنافسات.

من جهته، قال أحمد أشكناني إن البطولة تسهم في تطوير رياضة بناء الأجسام على المستويين الخليجي والعربي، من خلال إتاحة فرص الاحتراف والتأهل إلى بطولة العالم، مشيرا إلى أنها تشهد نمواً مستمراً من حيث التنظيم والمستوى الفني وقيمة الجوائز، بفضل جهود اللجنة المنظمة ودعم مجلس دبي الرياضي.