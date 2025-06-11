تعاون بين "جمعية الصحفيين" و"جامعة زايد" لتأهيل طلبة الإعلام

دبي في 11 يونيو/ وام/ وقّعت جمعية الصحفيين الإماراتية اتفاقية تعاون مع جامعة زايد، تهدف إلى بناء شراكة إستراتيجية في مجالات التدريب المهني وتطوير المهارات الصحفية لدى الطلبة والمهتمين بالعمل الإعلامي.

وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من حرص الجانبين على تأهيل الكوادر الشابة، من الطلبة والخريجين، وتمكينهم من مواكبة متغيرات المشهد الإعلامي الحديث، والاستفادة من الإمكانات التقنية التي يتيحها التحول الرقمي في صناعة المحتوى.

وقع الاتفاقية، فضيلة المعيني رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، والدكتور مايكل آلان رئيس جامعة زايد بالإنابة، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وقالت فضيلة المعيني، إن الهدف من الشراكة هو توفير بيئة تدريبية محفزة تدعم مسيرة طلبة الإعلام، وصقلهم معرفياً ومهنياً وفق آليات سوق العمل، مشيرة إلى أن التعاون مع جامعة زايد يعد خطوة مهمة في مسار التعاون بين المؤسسات التعليمية والهيئات الإعلامية، بما يعزز من كفاءة الكوادر الوطنية ويدعم التطلعات نحو إعلام مؤثر وملتزم بقيم المهنة.

وبموجب الاتفاقية، ستستقبل جمعية الصحفيين الإماراتية، طلبة جامعة زايد في مركز الإبداع الإعلامي التابع لها، للتدريب العملي ضمن بيئة متكاملة يشرف عليها نخبة من الإعلاميين والمدربين المتخصصين، بما يتيح لهم فرصاً لتطوير المهارات في مجالات إعداد وتقديم البرامج، وإنتاج "البودكاست"، والتصوير الفوتوغرافي والفيديو، والتحرير، والتصميم، باستخدام أحدث أدوات وتقنيات العمل الرقمي.

وتنص الاتفاقية كذلك، على تنفيذ مشاريع مشتركة بين الجانبين في مجالات الإعلام، تشمل تنظيم ورش عمل تطبيقية، ودورات تدريبية متقدمة، وحلقات نقاش أكاديمية تسلط الضوء على أبرز التحديات المهنية والتحولات في صناعة الإعلام على المستويين المحلي والدولي، ما يتيح دمج الجوانب الأكاديمية بالتطبيقية، وتعزيز فرص الطلبة والباحثين للمشاركة الفاعلة في الإنتاج