جامعة حمدان بن محمد الذكية تبحث التعاون مع جامعتي بورسعيد والبريطانية بمصر

دبي في 11 يونيو /وام/ بحثت جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعتي بورسعيد والبريطانية في مصر، في إطار جهودها لتوسيع شبكة شراكاتها الإقليمية وتطوير برامج تعليمية مبتكرة تدعم مسيرة التنمية وتواكب احتياجات سوق العمل.

جاء ذلك خلال زيارة سعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، إلى جمهورية مصر العربية، حيث التقى سعادة الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، وبحث معه فرص التعاون في تطوير برامج أكاديمية مشتركة، وتعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق.

وأشاد الدكتور العور بتجربة جامعة بورسعيد، خاصة في شراكتها الفاعلة مع القطاع الخاص لإدارة المستشفى الجامعي، واصفاً النموذج بأنه "تجربة ملهمة" في ربط التعليم بالخدمات المجتمعية.

من جهته، ثمّن الدكتور شريف صالح، ريادة جامعة حمدان بن محمد الذكية في مجال التعليم الذكي والابتكار الأكاديمي، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين.

وفي السياق ذاته، قام الدكتور العور بزيارة رسمية إلى الجامعة البريطانية في مصر، حيث التقى الأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، وناقش الطرفان آفاق التعاون في مجالات تبادل الخبرات وتطوير المناهج والمشاريع البحثية المشتركة.

كما اطّلع وفد الجامعة خلال الزيارة على التجربة الأكاديمية المتقدمة للجامعة البريطانية، وقيمها المؤسسية التي تركز على التميز والابتكار، إضافة إلى مبادراتها في الاستدامة، وتطوير المناهج الرقمية، والمختبر المالي، واتحاد الطلبة، إلى جانب برامج التدريب العملي والتبادل الطلابي.

وشملت الزيارة جولة ميدانية في مرافق الجامعة، للاطلاع على بنيتها التحتية المتطورة ومكوناتها الداعمة للعملية التعليمية، بما يعكس التزامها بتأهيل الطلبة وفق أعلى المعايير العالمية.