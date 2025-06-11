طيران الإمارات و"الباهاما" تبرمان مذكرة لإقامة شراكة "إنترلاين"

دبي في 11 يونيو /وام/ وقّعت طيران الإمارات، وطيران الباهاما مذكرة تفاهم لإقامة شراكة "إنترلاين" تُتيح مزيداً من الخيارات أمام المسافرين إلى جزر الباهاما.

وقالت "طيران الإمارات" في بيان صحفي اليوم، إن هذه الشراكة تُسهم في توسيع نطاق حضورها في منطقة الكاريبي؛ إذ سيتمكن العملاء من الاستفادة من خدمات الناقل الوطني لجزر الباهاما انطلاقاً من فلوريدا إلى ثلاث وجهات داخل هذا الأرخبيل.

وسيتمكن المسافرون مع طيران الإمارات إلى ميامي أو أورلاندو، بموجب هذه الاتفاقية، من مواصلة رحلتهم على متن رحلات طيران الباهاما إلى ناسو، أو فريبورت، أو سان سالفادور، مع الاستفادة من ميزة حجز الرحلة الكاملة بتذكرة واحدة، بالإضافة إلى الاستفادة من سياسة الأمتعة التي توفرها طيران الإمارات على هذه الوجهات الثلاث.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، إن هذه الشراكة تتيح للمسافرين إمكانية الربط السلس عبر فلوريدا إلى عدد من جزر في الباهاما، مع الاستفادة من أسعار منافسة، وسهولة الحجز بتذكرة واحدة، وسياسة أمتعة مرنة، كما تدعم أيضاً اتفاقية الناقلة مع وزارة الخارجية في جزر الباهاما للترويج لهذا المقصد السياحي عبر شبكتها العالمية.

وتنص مذكرة التفاهم كذلك على تعاون الطرفين في استكشاف فرص جديدة لتعزيز خدمات الشحن الجوي بينهما، إلى جانب دراسة فرص التعاون ضمن برامج الولاء التابعة لكل ناقلة.

وقال تريسي كوبر، المدير العام لشركة طيران الباهاما، إن هذه الشراكة تُعزز بشكل كبير المكانة العالمية للشركة، وتتيح لها الوصول إلى خبرات قيّمة وأسواق جديدة.