انخفاض معدلات الهجرة غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي

بروكسل في 11يونيو/ وام/ قالت وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي(فرونتكس) إن عدد المهاجرين غير النظاميين إلى دول الاتحاد انخفض بنسبة 20% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري لتواصل مسارها الهبوطي للعام الثاني على التوالي .وكانت النسبة الاجمالية المسجلة العام الماضي 38% “ 239,000 حالة” . وأصبحت الهجرة غير النظامية بؤرة توتر سياسي في جميع أنحاء أوروبا بعد أن بلغت ذروتها في عام 2023 .

ورصدت فرونتكس، ومقرها وارسو 63,700 حالة عبور هذا العام من الجنسيات الرئيسية هي الأفغانية والبنغلاديشية والمالية.

وشهدت طرق غرب البلقان وأفريقيا أكبر انخفاض. ومع ذلك، ارتفعت عمليات العبور باتجاه إيطاليا بشكل طفيف. كما ارتفعت عمليات عبور القناة إلى بريطانيا. ويدفع قادة الاتحاد الأوروبي باتجاه اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمعالجة الهجرة غير النظامية.

وشهدت منطقة غرب البلقان انخفاضا 56% ، وطريق غرب أفريقيا انخفاضا 35% ، وشرق البحر الأبيض المتوسط انخفاضا 30% وهي أكبر انخفاض في حالات العبور غير النظامي.

وأشارت فرونتكس إلى انخفاض بنسبة 7% في حالات عبور المهاجرين من بيلاروسيا إلى بولندا ودول البلطيق ليصل العدد إلى 5,062 حالة عبور. لكنها أشارت إلى زيادة طفيفة بنسبة 7% في عدد المهاجرين الذين يعبرون وسط البحر المتوسط

وأعلنت فرونتكس أيضًا أن عدد المهاجرين الذين يحاولون العبور إلى بريطانيا عبر القناة الإنجليزية ارتفع بنسبة 17% ليصل إلى 25,540 مهاجرًا مقارنةً بالأشهر الخمسة الأولى من عام 2024.

برو/زي/ وام.