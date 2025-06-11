طرق دبي تنظّم ندوة حول التكنولوجيا المالية وحلول الدفع الذكية

دبي في 11 يونيو /وام/ نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم، ندوة حصرية حول التكنولوجيا المالية تحت شعار "تقنيات التكنولوجيا المالية في طرق دبي: ما بعد التنقل"، في خطوة إستراتيجية تستهدف تعزيز الابتكار في حلول الدفع الرقمية، وتكريس منظومة تنقل ذكية وسلسة تتمحور حول المتعامل.

وشهدت الندوة مشاركة واسعة من نخبة القادة والخبراء في المصرف المركزي، وقطاعات المال، والتكنولوجيا، والنقل؛ حيث ركّزت المناقشات على مستقبل التمويل الرقمي، والتقاطع بين التكنولوجيا المالية وأنظمة النقل، ضمن توجهات دبي الهادفة إلى بناء اقتصاد رقمي متكامل قائم على الابتكار والتحول الذكي.

وألقى محمد يوسف المظرّب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، كلمة افتتاحية رحّب خلالها بضيوف الندوة، وأكد التزام الهيئة بدفع عجلة الابتكار في مجالات النقل والتكنولوجيا المالية.

وقال، إن رؤية الهيئة تتجاوز تطوير البنية التحتية التقليدية، فهي تعمل على إنشاء منظومة تنقل ذكية مدعومة بتقنيات مالية متقدمة، تسهم في تحقيق مجتمع غير نقدي يركّز على المتعامل، بما يتماشى مع الإستراتيجيات الرقمية الشاملة التي تتبنّاها دبي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

وتضمنت الندوة عدداً من الجلسات التفاعلية، استهلّها صلاح الدين محمد المرزوقي، مدير إدارة إستراتيجية وحوكمة التقنيات في الهيئة، بعرض بعنوان "تبسيط تجربة المتعاملين في التنقل وما بعده: تحوّل نول إلى التكنولوجيا المالية"، استعرض فيه التحوّل من نظام التذاكر المعتمد على البطاقات (CBT) إلى النظام المعتمد على الحسابات الرقمية (ABT)، في إطار مشروع يفتح آفاقاً جديدة للدمج بين تقنيات الدفع والتنقل الذكي.

كما قدّم بول كيروز، رئيس قطاع التكنولوجيا المالية في المصرف المركزي، رؤى حول مبادرات المصرف لتعزيز الاقتصاد غير النقدي، ودعم البنية التحتية للتكنولوجيا المالية في الدولة.

وسلّط جان بيلباور، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمدفوعات، الضوء على تطور قطاع المدفوعات الرقمية في الدولة من خلال برنامج "جيون" الوطني للبطاقات، ومنصة الدفع الفوري "آني"، وإسهاماتهما في تمكين منظومة مالية رقمية متكاملة.

وفي السياق ذاته، تناول محمد علي يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة "فوز" (Fuze)، الدور المتنامي للعملات المستقرة والعملات الرقمية الصادرة عن المصارف المركزية (CBDCs) ضمن منظومة المدفوعات الرقمية، مؤكداً أن تلك الأدوات الجديدة تُسهم بشكل جوهري في تشكيل مستقبل قطاع المدفوعات.

كما تضمّن البرنامج جلسة نقاشية تطرّقت إلى العوامل الأساسية لنجاح منظومة التكنولوجيا المالية والمصارف الرقمية، مع استعراض لتجارب واقعية ومحرّكات النمو في القطاع.

واختتمت الندوة بتنظيم جولة ميدانية للضيوف في مركز امتياز الدفع الرقمي لنظام نول، تعرّفوا خلالها على أحدث حلول الدفع المبتكرة التي تنفذها الهيئة ضمن رؤيتها لتحول رقمي متكامل في قطاع النقل.