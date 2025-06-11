5.5 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال مايو

الشارقة في 11 يونيو/ وام/ سجلت التداولات العقارية في إمارة الشارقة خلال مايو 2025 “ 5.5 مليار درهم ”توزعت على 8,415 معاملة عقارية شملت مختلف مناطق الإمارة فيما بلغت المساحة الكلية للعقارات المتداولة ضمن صفقات البيع 13.2 مليون قدم مربع .

وأوضح بيان صحفي أصدرته دائرة التسجيل العقاري اليوم أن السوق العقاري في إمارة الشارقة يمر حاليا بمرحلة تحول إستراتيجي من النمو التقليدي إلى مرحلة أكثر تطوراً واستدامة تتجلى في اتساع قاعدة المستثمرين وتزايد التنوع في نوعية الطلبات العقارية.

وأوضح البيان أن هذا التحول يعكس النُضج المتزايد الذي يعيشه السوق مدعوماً بمزيج من العوامل الحيوية أبرزها وضوح الرؤية الحكومية في تعزيز بيئة الأعمال وسَنّ تشريعات مرنة تواكب تطورات السوق وتمنح المستثمرين الثقة والضمانات المطلوبة.

ولفت إلى أن التوسع العمراني المتوازن إلى جانب المشاريع التنموية الطموحة التي تُنفذ في مختلف مناطق الإمارة ساعد على إعادة تشكيل الخريطة العقارية بطريقة أكثر شمولية وتنوعاً، ما أدى إلى خلق فرص استثمارية جديدة مستندة إلى بنية تحتية حديثة ومناطق واعدة تشهد اهتماماً متزايداً من المستثمرين والمطورين.

وأشار البيان إلى أن إحصائيات شهر مايو 2025 تؤكد على الزخم المتصاعد في السوق العقاري بإمارة الشارقة حيث تم تنفيذ 8,415 معاملة عقارية شكّلت معاملات البيع منها 1,574 معاملة بنسبة 18.7% ما يعكس الطلب المستمر على الأصول العقارية في الإمارة كما تم تسجيل 381 معاملة رهن بنسبة 4.5% من إجمالي المعاملات بقيمة تجاوزت 1.1 مليار درهم مما يدل على ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في القطاع وإقبالهم على التمويل العقاري.

ونوه إلى أن عدد العقود المبدئية بلغ 1,486 معاملة بنسبة 17.7% في حين سجّلت شهادات الإفادة عن الأملاك 3,619 معاملة بنسبة 43% من إجمالي المعاملات وتم إصدار 1,355 معاملة لسندات الملكية بنسبة 16.1% من إجمالي عدد المعاملات مما يؤكد استمرارية تسجيل ونقل الملكيات ضمن سوق يتمتع بالشفافية والتنظيم.

وجرت معاملات البيع في 134 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة وشملت أنواعاً متعددة من العقارات، منها السكنية والتجارية والصناعية والزراعية.

وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول فقد تم التداول على 877 أرض فضاء بينما وصل عدد معاملات الوحدات المفرزة إلى 395 معاملة في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 302 معاملة.

وبلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 1,426 معاملة وتصدرت منطقة "المطرق" قائمة أعلى المناطق في معاملات البيع بـ 354 معاملة تلتها منطقة “مويلح التجارية” بـ 258 معاملة ثم منطقة "تلال" بـ 135 معاملة ومنطقة "روضة القرط" بـ 67 معاملة.

أما من حيث المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي فقد تصدرت منطقة "مويلح التجارية" بقيمة تداول وصلت إلى 352.2 مليون درهم تلتها منطقة " تلال" بـ 263.2 مليون درهم ثم منطقة "الصجعة الصناعية" بـ 140.9 مليون درهم ثم منطقة "المطرق" بـ 114.9 مليون درهم.

وفي المنطقة الوسطى بلغ إجمالي معاملات البيع 97 معاملة تركزت معظمها في منطقة "الصناعية 1" بواقع 17 معاملة، أما من حيث حجم التداول النقدي فتصدرت منطقة البليدة بـ 13.8 مليون درهم.

أما في مدينة خورفكان فقد جرت 26 معاملة بيع تصدرتها مناطق "حي الحراي الصناعية" بـ 5 معاملات، بينما جاءت منطقة "حي حياوة 4" كأعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي بـ 3.6 مليون درهم.

وفي مدينة كلباء جرت 24 معاملة بيع تصدرتها منطقة " الطريف 5" بـ 7 معاملات بينما جاءت منطقة "السور 1" كأعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي بـ 3.5 مليون درهم.