اتحاد السلة يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الليتواني لتطوير اللعبة

دبي في 11 يونيو/ وام/ وقع اتحاد الإمارات لكرة السلة مذكرة تفاهم مع نظيره الليتواني، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية والإدارية بين الجانبين.

جاء التوقيع خلال اجتماع مشترك عُقد في دبي، بحضور اللواء /م/ إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، ومينداوقاس بالسيوناس، رئيس الاتحاد الليتواني، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحادين.

وتهدف المذكرة إلى تطوير منظومة اللعبة في عدة محاور، تشمل فئات الناشئين والشباب، وكرة السلة النسائية، ومنافسات 3×3، إضافة إلى كرة السلة الإلكترونية.

كما تنص على التعاون في تأهيل الكوادر الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية، وتبادل الزيارات وإطلاق شراكات مستقبلية تخدم تطور اللعبة في البلدين.