"الخدمات الاجتماعية" وبلدية الشارقة تبحثان تفعيل الربط الإلكتروني لبيانات المستفيدين

الشارقة في 11 يونيو/ وام/ بحثت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، خلال زيارة تنسيقية إلى بلدية مدينة الشارقة، آليات تفعيل الربط الإلكتروني لتبادل بيانات ملكية العقارات الخاصة بالمستفيدين من المساعدات الاجتماعية، بهدف تعزيز دقة الاستحقاق والحد من صرف المساعدات غير المستحقة بعد وفاة المالك.

وتناول الاجتماع أهمية تكامل البيانات وتحديثها لتمكين الدائرة من تقييم الحالات بشكل أدق، مع استعراض سبل الاستفادة من أنظمة البلدية الرقمية لتتبع التغيرات العقارية وربطها برقم العقار.

وأكد الجانبان أهمية التعاون المؤسسي وتبادل المعلومات لتحقيق الشفافية والكفاءة في تقديم المساعدات، بما يواكب توجهات حكومة الشارقة نحو بناء منظومة ذكية ومستدامة تعزز جودة الحياة.