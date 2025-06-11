الأردن:ارتفاع عدد زائري المملكة من الإمارات بنسبة 26%خلال يناير-مايو 2025

عمّان في 11 يونيو / وام /قالت هيئة تنشيط السياحة الأردنية إن المملكة استقبلت خلال الفترة بين يناير- مايو 2025 “ 8,814” مواطنًا إماراتيًا بزيادة قدرها 26% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024 التي سجلت (7,027 زائرًا) .

وكانت الغالبية العظمى من السياح من فئة المبيت حيث بلغ عددهم 8,686 في عام 2025 و6,919 في عام 2024.

وأضافت أن هذا الاتجاه التصاعدي يتماشى مع النمو الأوسع في عدد القادمين من الإمارات والذي ارتفع من 16,659 في عام 2023 إلى 18,547 في عام 2024 مسجلاً زيادة قدرها 11.3% على أساس سنوي .

وأوضحت أنها تكيف جهودها للترويج السياحي ضمن استراتيجية شاملة تُبرز تنوّع المنتج السياحي في المملكة .

وأكد الدكتور عبد الرزاق عربيات مدير عام الهيئة أهمية الموازنة بين الأصالة والتطوّر و التركيز على تطوير السياحة المستدامة و صون التجارب الثقافية الأصيلة .

وتشكّل عدد من الوجهات ( مدينة السلط و موقع المعمودية «بيت عنيا عبر الأردن» و مدينة عجلون الواقعة في قلب الشمال الأردني نماذج من الإرث الثقافي الذي تتميّز به المملكة الأردنية الهاشمية .

وقال عربيات إن كل موقع منها يقدم نافذة فريدة لفهم التقاليد المتجذّرة في الأردن .

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