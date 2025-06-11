العربية للطيران تضاعف عدد رحلاتها إلى المالديف ابتداء من 27 أكتوبر

الشارقة في 11 يونيو / وام / أعلنت "العربية للطيران"، عن تعزيز خدمتها الحالية إلى جزر المالديف عبر زيادة عدد الرحلات المباشرة بين الشارقة وماليه من رحلة واحدة إلى رحلتين يوميا، وذلك ابتداء من 27 أكتوبر 2025.

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران" :" “يسعدنا تعزيز حضورنا في جزر المالديف من خلال زيادة عدد الرحلات اليومية انطلاقاً من الشارقة مما يوفر للمسافرين خيارات سفر جوي أكثر راحة ومرونة بين مطاري الشارقة الدولي وفيلانا الدولي في ماليه، حيث تعكس هذه الخطوة زيادة الطلب على السفر إلى هذه الوجهة السياحية المميزة كما نواصل التزامنا بتوفير خدمات موثوقة وقيمة بأسعار تنافسية إلى جانب توسيع شبكة وجهاتنا لتلبية تطلعات واحتياجات عملائنا”.