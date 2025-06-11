الاتحاد الأوروبي:علاقتنا الوثيقة مع أمريكا لاتمنع من بناء شراكات عالمية جديدة

بروكسل في 11يونيو / وام/ قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الاتحاد لا يزال ملتزمًا بعلاقته عبر الأطلسي مع الولايات المتحدة، ولكن هذا لا ينبغي أن يمنعه من بناء شراكات عالمية جديدة.

وفي كلمة لها خلال منتدى بروكسل 2025 الذي نظمه صندوق مارشال الألماني، قالت كالاس إنه بينما يواصل الاتحاد الأوروبي تقدير علاقته بواشنطن، يجب على أوروبا أيضًا اغتنام الفرص الناشئة لتنويع تحالفاتها العالمية.

ودحضت كايا كالاس فكرة ابتعاد أوروبا عن الولايات المتحدة، واصفةً تطور علاقتهما بأنه علامة على النضج : "نحن مع الأمريكيين، لا نبتعد عنهم، بل ننمو في علاقتنا "

"لدينا أصدقاء آخرون. لدينا أصدقاء إضافيون."

وأضافت: "لا نزال نقدر علاقتنا مع الأمريكيين. لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع بناء علاقات أخرى".

وأكدت المسؤولة الأوروبية أن العديد من دول العالم تعتبر أوروبا شريكًا موثوقًا به ويمكن التنبؤ بسلوكه، مما يوفر "فرصة فريدة" للاتحاد الأوروبي لتعزيز مكانته الجيوسياسية.

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