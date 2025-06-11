الشارقة تستضيف "الكونغرس العالمي للاحتواء الشامل" 15 سبتمبر

الشارقة في 11 يونيو/ وام/ تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تستضيف إمارة الشارقة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا النسخة الـ 18 من "الكونغرس العالمي للاحتواء الشامل" الذي يعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر المقبل تحت شعار "نحن الاحتواء" ويُعد أحد أبرز التجمعات العالمية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأسرهم.

وتُنظم مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية المؤتمر في مركز إكسبو الشارقة بشراكة إستراتيجية مع منظمة الاحتواء الشامل الدولية وشراكة إعلامية ولوجستية مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وبدعمٍ من شركاء المدينة الإستراتيجيين المحليين.

ومن المقرر أن يستقطب الكونغرس نحو 850 مشاركاً من المناصرين الذاتيين وأسرهم إلى جانب مختصين ومنظمات محلية وإقليمية وعالمية يمثلون أكثر من 115 دولة من مختلف القارات وعبر خمس مناطق تشمل الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا والأمريكيتين وآسيا والمحيط الهادئ ما يجسد مكانة المؤتمر كحدث عالمي لتبادل الخبرات والمعارف في مجال الاحتواء الشامل.

وتُعد الإعاقة الذهنية إحدى أكثر أنواع الإعاقات تعقيداً من حيث التحديات المرتبطة بالتعلم والتواصل والاستقلالية ويهدف الكونغرس منذ انطلاقه عام 1963 إلى ضمان سماع صوت الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وإشراكهم في صنع القرار من خلال تمكينهم ومناصرتهم ذاتياً وتعزيز فهم المجتمع والمؤسسات لاحتياجاتهم وحقوقهم .

كما يسعى المؤتمر إلى تحفيز الحكومات والمؤسسات على تطوير سياسات شاملة تؤسس لبيئات داعمة ومستدامة لهؤلاء الأفراد في مختلف مجالات الحياة.

وجاء اختيار الشارقة لاستضافة الكونغرس بفضل البيئة الداعمة لمختلف فئات المجتمع وموقعها الجغرافي المتميز وتوفر البنية التحتية الشاملة والمهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى عضوية مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في منظمة الاحتواء الشامل الدولية ودورها الريادي في مناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية منذ عقود.

وقالت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي رئيسة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية :" نحن فخورون باستضافة الشارقة هذا الحدث العالمي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انطلاقاً من التزامها الراسخ بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأسرهم".

وأشارت إلى أن تنظيم "الكونغرس العالمي للاحتواء الشامل" يُجسد رؤية إمارة الشارقة نحو مجتمعات دامجة يكون فيها صوت الأشخاص ذوي الإعاقة حاضراً وفاعلاً في صنع السياسات واتخاذ القرارات، مؤكدة حرص الإمارة منذ وقت مبكر على أن يأخذ الاحتواء خطوات نوعية في الممارسة والمسؤولية الجماعية.

ولفتت إلى أن إمارة الشارقة صاحبة لقب "مدينة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة" تُعرف بكونها مركزاً ثقافياً عالمياً تتمتع ببنية تحتية متطورة وخبرة في استضافة الفعاليات الدولية مما يجعلها موقعاً مثالياً لهذا الحدث العالمي.

ونوهت إلى أن الشارقة لديها رؤية حقوقية راسخة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التعليم والعمل والرعاية واتخاذ القرار بالإضافة إلى البنية التحتية الشاملة التي تراعي معايير الدمج الأكثر فاعلية لهذه الفئة المجتمعية في المرافق العامة، مشيرة إلى أن الكونغرس يعكس التقدم الذي أحرزته الإمارة في هذا المجال ليكون منصة عالمية لتبادل الخبرات وعرض التجارب الرائدة وتوحيد الجهود نحو مستقبل أكثر شمولاً وعدلاً.

ويتناول المؤتمر مجموعة من المواضيع الحيوية أبرزها: التعليم الدامج ودعم الأسر والتوظيف والأعمال الإنسانية والصحة وإغلاق المؤسسات الإيوائية واتخاذ القرار والمشاركة القانونية والحماية الاجتماعية ودعم المناصرة الذاتية وبناء قدرات المنظمات.

كما يشهد المؤتمر مشاركة نخبة من المفكرين وممثلي الحكومات وخبراء السياسات مما يعزز من فرص التأثير وصياغة توصيات عملية قابلة للتنفيذ.

ويُعد الكونغرس العالمي أهم حدث تنظمه منظمة الاحتواء الشامل الدولية ويجمع قادة الفكر والمناصرين في مكان واحد كل 4 سنوات لتبادل الأفكار وقصص النجاح والتحديات وتعزيز الهوية العالمية لحركة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

ويمثل فرصة محورية لتبادل التجارب وتوحيد الرؤى الدولية الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، كما يُجسد المؤتمر دعوة مفتوحة للاعتراف بهم كشركاء فاعلين في التنمية وصناعة القرار.

وفي هذا الإطار دعت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية الحكومات والمؤسسات والجهات المعنية وممثلي المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية للمشاركة الفاعلة في هذا الحدث المميز والمساهمة في بناء بيئات داعمة تقوم على الإنصاف وحقوق الإنسان.