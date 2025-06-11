"أوقاف دبي" تمنح "ديوا" علامة الوقف

دبي في 11 يونيو/ وام/ منحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة "علامة دبي للوقف" لهيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” تقديرا لمساهمتها في دعم مبادرة "صكوك الوقف" أول وقف خيري من نوعه في المنطقة.

وسلم سعادة عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، "علامة دبي للوقف" إلى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بحضور سعادة علي المطوع، الأمين العام للمؤسسة، وزينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكداً أن منح الهيئة "علامة دبي للوقف" يعكس التزامها بالمسؤولية المجتمعية، وحرصها على دعم المبادرات الخيرية والتنموية، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة العطاء والاستدامة. وأشار إلى أن دعم الهيئة لمبادرة "صكوك الوقف" هو تجسيد عملي لإستراتيجيتها في تعزيز الشراكات المجتمعية وإحداث أثر إيجابي يخدم المجتمع.

من جهته، أكد سعادة عيسى الغرير أن هيئة كهرباء ومياه دبي كانت من أوائل الجهات الداعمة لمبادرة "صكوك الوقف" منذ إطلاقها عام 2022، حيث قدمت مساهمة بقيمة خمسة ملايين درهم موزعة على ثلاث سنوات، مثمناً هذا الدعم الذي ساعد في تحقيق الأهداف الإنسانية للمبادرة.

وأضاف أن منح "علامة دبي للوقف" للهيئة يأتي تقديراً لدورها الريادي في دعم ثقافة الوقف المبتكر، وتعزيز المسؤولية المجتمعية بما يتماشى مع استراتيجية المؤسسة في دعم الأجندة الاجتماعية والاقتصادية لإمارة دبي.

وتُعد مبادرة "صكوك الوقف" أول وقف خيري مرن ومبتكر على مستوى المنطقة، تتيح للأفراد والشركات المساهمة في مشاريع تنموية مستدامة، وتُجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في إحياء الوقف كأداة فعّالة لتنمية المجتمعات.