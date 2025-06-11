"أصدقاء مرضى السرطان" تدعو المؤسسات والشركات لدعم "أكتوبر الوردي"

الشارقة في 11 يونيو/ وام/ أعلنت "جمعية أصدقاء مرضى السرطان" أن حملة "أكتوبر الوردي" التي تنظمها "القافلة الوردية" سنوياً طوال شهر أكتوبر في جميع أنحاء دولة الإمارات ستواصل رحلتها في تمكين المجتمع من خلال تقديم الفحوص الطبية المجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وتركز الحملة على نشر الوعي ومضاعفة العمل الجماعي وحشد الجهود الرامية إلى ضمان حصول جميع أفراد المجتمع على المعرفة والموارد والأدوات اللازمة للعناية بصحتهم.

وتجسيداً لالتزامها بتعزيز الوعي حول سرطان الثدي وتقديم الدعم المتخصص للقوى العاملة في دولة الإمارات، وجهت الجمعية الدعوة لجميع المؤسسات والشركات في جميع أرجاء الدولة للمشاركة في الجهود الرامية إلى مكافحة السرطان والحد من انتشاره خلال حملة "أكتوبر الوردي" والتي تتضمن تقديم خدماتها الأساسية للموظفات والموظفين.

ويمكن للشركات والمؤسسات حجز خدمات القافلة الوردية في حملة أكتوبر المقبل والتي تتضمن العيادة المتنقلة" و"اليوم الصحي" و"المحاضرات التوعوية" من خلال التواصل على الإيميل: info@pinkcaravan.ae.

وتلعب المشاركة المؤسسية دوراً أساسياً في تعزيز جهود التوعية بسرطان الثدي وتوسيع نطاقها وترسيخ أثرها الإيجابي، حيث يتيح التعاون مع حملة "أكتوبر الوردي" للشركات فرصة إثبات التزامها بالمسؤولية المجتمعية والمساهمة الفعالة في تحسين صحة النساء والرجال في المؤسسات والشركات وتعزيز جودة حياتهم.

وقالت عائشة الملا مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان :" إن الكشف المبكر عن سرطان الثدي عامل رئيسي في إنقاذ حياة المصابين ومسؤولية نتشاركها جميعنا، ففي دولة الإمارات تشكل الشركات والمؤسسات ركائز أساسية لمجتمعنا ولهذا تسهم منصاتها وشبكاتها وتأثيرها في إحداث التحول الإيجابي المنشود في مجال نشر الوعي وتشجيع المواطنين والمقيمين على إجراء فحص الكشف المبكر وتعزيز ثقافة الصحة الوقائية، ومن خلال حملة أكتوبر الوردي ندعو قادة الأعمال وصناع القرار لمضاعفة جهودهم والانضمام إلينا في دعم الكشف المبكر عن سرطان الثدي ومعاً سنبني مجتمعاً أكثر صحة ومرونة وقوة".

وتتضمن حملة "أكتوبر الوردي" هذا العام مجموعة من الحلول المخصصة لتشجيع المشاركة المؤسسية التي صُممت لتعزيز تأثير وفاعلية وكفاءة المشاركة حيث يمكن لأي شركة حجز "عيادة متنقلة" من عيادات "القافلة الوردية" والتي ستزور مقرها وتقدم فحوصات الـ"ماموغرام" للموظفات اللواتي تتجاوز أعمارهن 40 عاماً إلى جانب تقديم الفحوصات الطبية السريرية للموظفات والعاملات اللواتي تتجاوز أعمارهن 20 سنة وتٌقدم هذه الخدمات بأعلى درجات الاحترافية والخصوصية بما يضمن تجربة مريحة لجميع المشاركات والمشاركين.

كما يشكل "اليوم الصحي" مبادرة مثلى للمؤسسات الساعية إلى تبني نهج شامل لصحة الموظفين حيث تجمع هذه المبادرة بين الفحوص الطبية السريرية وقسائم إجراء فحوص الـ"ماموغرام" ومحاضرات توعوية تفاعلية تسهم في تمكين كوادر المؤسسات بالمعرفة المتخصصة.

وإلى جانب هذه الخدمات الأساسية يمكن للشركات الاستفادة من "العيادات المصغّرة" التي تركز على تقديم خدمات الفحوص الطبية السريرية للقوى العاملة كما يمكنها حجز برنامج "المحاضرات التوعوية" و"ورش العمل" التي تتوفر عن بُعد وعلى أرض الواقع حيث صُممت هذه الجلسات التعليمية للنساء والرجال لتغطية أساسيات الفحص الذاتي للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتأكيد على أهمية فحوصات الكشف المبكر وتتضمن توزيع قسائم توعوية على جميع الحاضرين.

ويتجلى تأثير حملة "أكتوبر الوردي" التي تنظمها "القافلة الوردية" التابعة لـ"جمعية أصدقاء مرضى السرطان" في كل عام من خلال وصول آلاف النساء والرجال في جميع أنحاء دولة الإمارات إلى الفحوص الطبية والموارد التعليمية والتوعوية المجانية للكشف المبكر عن السرطان بفضل دعم المؤسسات الشريكة.