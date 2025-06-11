اتفاقية إطارية بين أمريكا والصين تخفف الرسوم الجمركية بين البلدين

واشنطن في 11 يونيو/ وام/ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الاتفاق مع الصين أُبرم وبموجبه ستُزود ​​بكين بلاده بالمواد المغناطيسية والمعادن الأرضية النادرة، بينما ستسمح الولايات المتحدة للطلاب الصينيين بالالتحاق بكلياتها وجامعاتها.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الاتفاقية الإطارية التي أبرمت مع الصين في لندن ستساعد على استقرار العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين.

وأبرمت هذه الاتفاقية الإطارية لتنفيذ الاتفاق التجاري الذي توصل إليه البلدان الشهر الماضي لتخفيف الرسوم الجمركية المتبادلة.

وقال ترامب "سنحصل على رسوم جمركية إجمالية بنسبة 55 بالمئة والصين ستحصل على 10 بالمئة. العلاقة ممتازة".

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الاتفاق يسمح للولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 55 بالمئة على السلع الصينية المستوردة. ويشمل ذلك رسوما جمركية أساسية "متبادلة" بنسبة 10 بالمئة، ورسوما جمركية بنسبة 20 بالمئة على تجارة الفنتانيل، ورسوما جمركية بنسبة 25 تعكس الرسوم الجمركية السابقة. وأشار المسؤول إلى أن الصين ستفرض رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات الأمريكية.

وقال ترامب "ستُورد الصين مقدما المغناطيسات الكاملة وأي معادن أرضية نادرة ضرورية. وبالمثل، سنزود ​​الصين بالمتفق عليه.

وقال مسؤولون أمريكيون وصينيون أمس إنهم اتفقوا على إطار عمل لإعادة الهدنة التجارية إلى مسارها الصحيح، ورفع قيود التصدير الصينية على المعادن الأرضية النادرة.

وفي ختام المفاوضات المكثفة التي استمرت يومين في لندن، قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك للصحفيين إن الاتفاق الإطاري يكمل بنود اتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي في جنيف لتخفيف الرسوم الجمركية المتبادلة التي وصلت إلى مرحلة الأرقام الثلاثية.