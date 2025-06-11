الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن بدء العد التنازلي لكأس العالم "2026 FIFA"

زيوريخ في 11 يونيو / وام / احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" اليوم بمناسبة عام على انطلاق منافسات كأس العالم “2026 FIFA”، والمقررة في 11 يونيو 2026، في مكسيكو سيتي.

وستكون هذه النسخة الأكبر في تاريخ البطولة، بمشاركة 48 منتخبًا، وتستضيفها 16 مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، لتكون المرة الأولى التي تُقام فيها البطولة في 3 دول.

وأكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن البطولة ستكون “أكبر حدث رياضي في العالم”، مشيرًا إلى أنها “أكثر من مجرد مسابقة رياضية، وقال:"إنها احتفال عالمي بالوحدة والشغف بكرة القدم”.

وأضاف: “بعد عام من اليوم، سندهش العالم بمهرجان كروي غير مسبوق، حيث تتحقق أحلام المنتخبات والجماهير من أنحاء العالم كافة”.

وتنطلق البطولة في 11 يونيو 2026، في ملعب “أستاديو أزتيكا” بمكسيكو سيتي، الذي سيصبح أول ملعب يستضيف 3 مباريات افتتاحية في تاريخ كأس العالم، وتختتم البطولة في 19 يوليو 2026، في ملعب “ميتلايف” بنيوجيرسي.

وبمناسبة العد التنازلي لانطلاق البطولة، ستكشف المدن المضيفة عن ساعات العد التنازلي التي تحمل هويتها البصرية، وتُعرض في مواقع استراتيجية، وتستمر حتى منتصف ليلة 11 يونيو 2026.

كما ستنظم فعاليات محلية بمشاركة الجهات المعنية، مع ظهور شخصيات مشهورة محليًا في مقاطع فيديو تسلط الضوء على الجوانب المميزة في كل مدينة.

يُذكر أن 13 دولة قد ضمنت تأهلها للبطولة، إلى جانب الدول المضيفة.