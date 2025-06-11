انتخاب مرشح الإمارات رئيساً للاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية

دبي في 11 يونيو/ وام / انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية، بالإجماع، مرشح دولة الإمارات يوسف حسن الحمادي رئيساً للاتحاد القاري لدورة جديدة مدتها 4 سنوات، وذلك خلال الاجتماعات التي عقدت اليوم في دبي على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضات الجوية.

ويعكس هذا الإنتخاب الثقة الكبيرة التي تحظى بها الكفاءات الإماراتية في المنظومات القارية والدولية، إلى جانب الدور المتنامي للإمارات في تطوير الرياضات الجوية إقليمياً ودولياً.

من جانبه، قال الحمادي إن انتخابه مسؤولية كبيرة ودافعاً لمواصلة العمل على نشر الرياضات الجوية في القارة وتعزيز حضورها، مؤكداً التزامه بأن يكون ممثلاً مشرفاً للإمارات في هذا المجال.

كما شهد الاجتماع انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية للدورة الجديدة.