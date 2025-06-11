برئاسة حمدان بن مبارك .. "عمومية اتحاد الكرة" تعتمد تعديل النظام الأساسي وتشكيل اللجان

أبوظبي في 11 يونيو / وام / اعتمد اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (2) لسنة 2025، تعديل النظام الأساسي للاتحاد وتشكيل اللجان القضائية والهيئات التحكيمية للموسم الجديد.

وعقد الاجتماع، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس الإتحاد، وحضور عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وعبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، وممثلي الأندية المحلية والاتحادين الدولي والآسيوي.

واستُهل الاجتماع بكلمة افتتاحية ألقاها عبدالله ناصر الجنيبي، ثم استعرض الأمين العام جدول الأعمال، وتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني قبل التصديق على جدول الأعمال.

كما صادقت الجمعية العمومية على محضر الاجتماع السابق رقم (1) لسنة 2024، وجرى تعيين ثلاثة أعضاء لمراجعة المحضر هم: جمال سعيد النعيمي ممثل نادي الجزيرة، وناصر إبراهيم الظفري ممثل نادي عجمان، ومحمد خليفة النعيمي ممثل نادي دبا الحصن.

واستعرض الاجتماع تقرير نشاط الاتحاد للموسم الرياضي 2024 - 2025، والذي شهد عدداً من الإنجازات أبرزها تأهل منتخب الناشئين تحت 17 سنة إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها العاصمة القطرية "الدوحة" في نوفمبر المقبل، وتتويج نادي الشارقة بلقب النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا 2.

كما تم عرض الحساب الختامي للاتحاد وتقرير مدققي الحسابات، والمصادقة عليهما.

وشهد الاجتماع اعتماد مقترحات تعديل النظام الأساسي واللوائح التنظيمية المرتبطة به، بما يعزز من حوكمة العمل المؤسسي داخل الاتحاد.

واعتمدت الجمعية العمومية تشكيل اللجان القضائية والهيئات التحكيمية للموسم الرياضي الجديد، حيث جاءت التشكيلات على النحو التالي:

• لجنة الانضباط: سعيد الحوطي (رئيساً)، وحمدة الشامسي (نائباً)، والأعضاء حسن الشيباني، وسلمان الطويل، وبدر عبدالله.

• لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين: عائشة الطنيجي (رئيساً)، وعبدالله الغيلاني (نائباً)، والأعضاء راشد قاسم، وراشد بن سويدان، ومريم الحمادي.

• غرفة فض المنازعات: حميد درويش (رئيساً)، وحمد الأستاذ (نائباً)، والأعضاء سعيد الهنائي، وطارق البلوكي، وجميل الحارثي، وسالم سعيد الدرعي، وأحمد الشامسي، وعائشة الظاهري.

• لجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانضباط: صالح الحمراني (رئيساً)، وفيصل الحداد (نائباً)، والأعضاء عارف محمود، وعمار العليلي، وحسين الحمادي.

• لجنة الاستئناف على قرارات أوضاع وانتقالات اللاعبين – غرفة فض المنازعات: أحمد سليمان (رئيساً)، وعلي شامس (نائباً)، والأعضاء عبدالعزيز الأبلم، وشهاب أحمد، ميثاء طالب.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التزام اتحاد الكرة بمواصلة تطوير البنية التنظيمية وتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة شؤون اللعبة على المستويين المحلي والدولي.