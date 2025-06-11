"فوجي فيلم" تعزز حضورها في الشرق الأوسط بافتتاح مقرها بمدينة إكسبو دبي

دبي في 11 يونيو/ وام / افتتحت شركة "فوجي فيلم الشرق الأوسط وإفريقيا" اليوم مكتبها الجديد في مدينة إكسبو دبي مدينة المستقبل القائمة على الابتكار ومحورها الإنسان والمصممة لتكون نموذجًا للحياة الحضرية المستدامة.

ويأتي إطلاق المقر الجديد الذي يتضمن أيضا "مركز فوجي فيلم للتكنولوجيا" /FTC/ المتخصص في استعراض أحدث ابتكارات الشركة والتدريب عليها في إطار رؤيتها المستقبلية وسعيها لتعزيز قربها من المستهلكين النهائيين والشركاء الرئيسيين.

وتقدّم شركة "فوجي فيلم" اليابانية الرائدة عالميا في مجالات الرعاية الصحية وتكنولوجيا التصوير والطباعة خبراتها الواسعة وابتكاراتها إلى عدد من القطاعات الحيوية في المنطقة حيث توفر حلولا متطورة في الإمارات تشمل أنظمة التصوير التشخيصي المبتكرة التي تسهم في رفع مستوى جودة الرعاية الصحية في الدولة وتدعم أهدافها التنموية.

كما تستعد الشركة لإطلاق مراكز الفحص /NURA/ المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات ما يعكس التزامها بالكشف المبكر للأمراض وتحقيق نتائج صحية أفضل.

وسيتولى "مركز فوجي فيلم للتكنولوجيا" تقديم تدريب مهني للموظفين والشركاء التجاريين والمستخدمين النهائيين في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا حيث يتميز المركز باحتوائه على مجموعة شاملة من حلول "فوجي فيلم" المتاحة للعروض التوضيحية المباشرة ما يتيح للزوار تجربة مختلف المنتجات والخدمات.

ورحب سعادة كين أوكانيوا سفير اليابان لدى دولة الإمارات في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام" بافتتاح المقر الجديد لشركة فوجي فيلم و"مركز فوجي فيلم للتكنولوجيا" في مدينة إكسبو دبي لافتا إلى أن هذا الاستثمار الجديد من قبل أكبر شركة يابانية في مجال الرعاية الصحية والتصوير والطباعة يعكس العلاقات الممتازة بين اليابان ودولة الإمارات ويؤكد المكانة الاستراتيجية للإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال ونتطلع إلى مساهمة ابتكارات فوجي فيلم في تمكين قطاع الرعاية الصحية وتطوير المجالات الصناعية المختلفة وتنمية القدرات والإمكانات البشرية.