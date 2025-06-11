شرطة دبي تطور منظومة العمل الجنائي والمروري في 13 مركزاً شرطياً

دبي في 11 يونيو/ وام / أكد سعادة اللواء حارب محمد الشامسي، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، أن شرطة دبي تعتزم تطوير منظومة العمل في 13 مركزاً شرطياً موزعة على مختلف مناطق الإمارة، بما يُعزز جودة الخدمات المقدمة في الجانبين الجنائي والمروري، ويواكب تطلعات حكومة دبي في ترسيخ بيئة آمنة ومتكاملة.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء حارب الشامسي لمركز شرطة نايف ضمن برنامج التفتيش السنوي، حيث اطلع على سير العمل والمبادرات الأمنية والتوعوية المنفذة، بحضور عدد من المسؤولين والضباط في شرطة دبي.

وأشار إلى أن منطقة نايف تُعد من أبرز المناطق التجارية الحيوية في الإمارة، لاحتوائها على عدد كبير من البنوك، ومحال الصرافة، والأسواق، والفنادق، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات شرطية عالية الكفاءة تلبي احتياجات المتعاملين وتتماشى مع أفضل الممارسات.

واطلع اللواء الشامسي على المؤشرات الإستراتيجية لمركز شرطة نايف، وخططه ومبادراته لعام 2024، إضافة إلى مستوى التنسيق والتكامل بين المركز ومختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة الأخرى، وجهود الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة في المنطقة.