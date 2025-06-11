50 مقاتلاً ومقاتلة يتنافسون في "محاربي الإمارات" للفنون القتالية بأبوظبي

أبوظبي في 11 يونيو/ وام/ تنطلق غداً منافسات بطولة “محاربي الإمارات” للفنون القتالية المختلطة، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي على مدار يومين في “سبيس 42 أرينا” بشاطئ الراحة، بمشاركة 50 مقاتلاً ومقاتلة يتنافسون في 25 نزالاً ضمن نسختين مميزتين من البطولة.

وتُقام البطولة بنسختها العربية - الأفريقية رقم 59 غدا ، وتشهد 13 نزالاً يشارك فيها 26 مقاتلاً ومقاتلة من 11 دولة، فيما تُختتم المنافسات يوم الجمعة بإقامة النسخة الدولية رقم 60، وتتضمن 12 نزالاً بمشاركة 24 مقاتلاً ومقاتلة يمثلون 17 دولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة اليوم في مقر الشركة العالمية القابضة بأبوظبي، حيث تم الكشف عن تفاصيل الحدث وأبرز النجوم المشاركين في النسختين.

ويتصدر النزال بين الفلسطيني عبدول حسين والجزائري سامي يحيى في وزن الريشة الحدث الرئيسي للنسخة العربية - الأفريقية، ويسبقه نزال مميز في وزن المتوسط بين الكونغولي دييغو باندو والجزائري إسلام مصرف.

أما النسخة الدولية فتشهد نزالاً حاسماً لتحديد بطل المرحلة الأولى لوزن الذبابة، يجمع بين البرازيلي فيكتور نونيز، أحد أبرز المحاربين في تاريخ البطولة، والصومالي محي الدين أبوبكر، بالإضافة إلى النزال الرئيسي المشترك بين الكندي تانير بوسر والبرازيلي فينيسيوس موريرا في وزن الثقيل.