شراكة زراعية سعودية - هولندية بأكثر من 428 مليون ريال

أمستردام في 11 يونيو/ وام / وقعت المملكة العربية السعودية ومملكة هولندا اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتجاوز استثماراتها 428 مليون ريال، بهدف تطوير وتوطين التقنيات الحديثة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.

ورعى المهندس منصور المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، توقيع 27 اتفاقية خلال زيارته الرسمية لهولندا، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشملت الشراكات مجالات حيوية أبرزها توطين أبحاث مكافحة أمراض الثروة الحيوانية، وتطوير الزراعة في البيوت المحمية، وتعزيز إنتاجية البطاطس باستثمارات تزيد على 76 مليون ريال، بالإضافة إلى استثمارات ضخمة في مجالات الأسمدة وتقنيات الخضروات والفواكه بقيمة تتجاوز 292 مليون ريال.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار سعي الوزارة لتعزيز قدرة القطاع الزراعي السعودي عالميا وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

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