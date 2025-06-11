بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقا بشأن حدود جبل طارق

بروكسل في 11 يونيو/ وام / وقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم اتفاقا بشأن الحدود بين إسبانيا ومنطقة جبل طارق بعد سنوات من الجدل بشأنها عقب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وبحسب بيان مشترك صدر عن الجانبين، يتضمن الاتفاق، الذي لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية، إرساء تنقل حر للأشخاص والبضائع، ويهدف إلى إزالة كافة الحواجز المادية وعمليات الضبط والتحقق على الحدود بين إسبانيا وجبل طارق .

وأكد المفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، للصحفيين أن الاتفاق يعود بالفائدة على الجميع وسيجلب الأمن القانوني والطمأنينة لأهالي المنطقة وشركاتها.

يذكر أن مسألة العلاقة بين الجيب البريطاني الواقع في جنوب إسبانيا والتكتل الأوروبي بقيت عالقة مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي عام 2020.

ويعبر حوالي 15 ألف شخص غالبيتهم من الإسبان الحدود كل يوم لدخول الجيب البالغ عدد سكانه حوالي 34 ألف نسمة من أجل العمل.

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