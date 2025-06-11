شباب الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة السلة

دبي في 11 يونيو/ وام / تأهل فريق شباب الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة السلة، بعد فوزه اليوم على فريق تاويوان بايلوتس من الصين تايبيه بنتيجة 92 - 88، في المباراة التي أقيمت على صالة كوكا كولا أرينا بدبي، ضمن منافسات البطولة التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 7 إلى 13 يونيو الجاري.

ويواجه شباب الأهلي في نصف النهائي، غداً، الفائز من تشجيانج جوانجشا لايونز الصيني والرياضي اللبناني، حامل اللقب.

وفي مواجهة أخرى، حجز فريق أوتسونوميا بريكس الياباني بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه المثير على فريق طبيعت الإيراني بنتيجة 94 - 93، عقب وقتين إضافيين.

ويلتقي أوتسونوميا في نصف النهائي مع فريق أولان باتور برونكوز المنغولي، الذي تجاوز ميرالكو بولتس الفلبيني بنتيجة 83 - 78، ليصبح أول فريق من منغوليا يبلغ المربع الذهبي في تاريخ البطولة.