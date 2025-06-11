ترامب يعلن إنجاز اتفاق تجاري مع الصين بانتظار الموافقة النهائية

واشنطن في 11 يونيو / وام / أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق التجاري مع الصين "قد تم إنجازه"، لكنه شدد على أن الاتفاق لا يزال خاضعاً للموافقة النهائية منه ومن الرئيس الصيني شي جين بينج.

وفي منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، أوضح ترامب أن الصين ستقوم "بشكل فوري" بتوريد العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات الحيوية، فيما ستسمح الولايات المتحدة للطلاب الصينيين بالالتحاق بالجامعات والكليات الأمريكية، مشيرا فيما يخص الرسوم الجمركية إلى أن الولايات المتحدة ستحصل على رسوم جمركية بنسبة 55%، بينما تحصل الصين على 10%.

ويأتي هذا الإعلان عقب انتهاء جولتين من المحادثات التجارية رفيعة المستوى بين البلدين، والتي استمرت ليومين في لندن واختتمت مساء أمس الثلاثاء، وأسفرت عن التوصل إلى إطار مبدئي لإحياء تدفق السلع الحساسة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وعقب المفاوضات، أكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أن الجانبين توصلا إلى إطار لتنفيذ "اتفاق جنيف" السابق، قائلاً: "كان علينا أولاً إزالة السلبية، والآن يمكننا المضي قدما في تجارة إيجابية ونمو تجاري".

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