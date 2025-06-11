"الداخلية الكويتية" تضبط مخدرات تفوق قيمتها 1.5 مليون دينار

الكويت في 11 يونيو / وام / تمكنت وزارة الداخلية الكويتية من ضبط 200 كيلوغرام من مخدر الشبو تفوق قيمتها 1.5 مليون دينار كويتي (حوالي 4.8 مليون دولار أمريكي).

وذكرت الوزارة، في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية اليوم، أن الضبطية المشار إليها تعد واحدة من أكبر ضبطيات مادة الشبو في البلاد، مبينة أنها قامت بإحالة المتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

وأكدت استمرار حملاتها المكثفة لملاحقة وضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع من خلال جلب أو ترويج المواد المخدرة حفاظا على أمن الوطن وسلامة الجميع.

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