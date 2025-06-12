الفاو: 35% من المخزون السمكي العالمي يتم صيده بشكل غير مستدام

نيس في 12 يونيو/ وام/ كشفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” في تقرير جديد لها، أن 35% من المخزون السمكي في العالم يتم صيده بشكل جائر وغير مستدام.

وأفاد التقرير، الذي تم تقديمه أمس خلال فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيط في مدينة نيس الفرنسية، بأن هناك ضغطًا متزايدًا على محيطات العالم بسبب الصيد الجائر، وتغير المناخ، والإدارة غير المستدامة، مستندًا في ذلك على بيانات 2570 نوعًا من مخزونات الأسماك البحرية.

وأوضح التقرير أن أكثر من 90% من المخزونات السمكية في ساحل المحيط الهادئ للولايات المتحدة الأمريكية وكندا يتم صيدها بشكل مستدام، فيما تتجاوز النسبة 85% في أستراليا ونيوزيلندا، وفي القارة القطبية الجنوبية التي تخضع للوائح دولية صارمة، تصل هذه النسبة إلى 100%، بينما يتعرض أكثر من نصف المخزونات السمكية للصيد الجائر على طول ساحل شمال غرب أفريقيا، في الوقت الذي يعاني فيه البحر المتوسط من وضع أسوأ، حيث أن 65% من المخزونات السمكية هناك غير مستدامة.

وذكرت المنظمة أنّ 64.5% من إجمالي الأرصدة السمكية يجري استغلالها ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًّا، بينما يصنف 35.5% من الأرصدة السمكية على أنها معرّضة للصيد المفرط، مشيرة إلى أن عمليات الإنزال التي تتم في مصايد الأسماك على مستوى العالم تكشف أنّ 77.2% منها تأتي من الأرصدة المستدامة بيولوجيًّا.

وأضافت "الفاو" أنه على الرغم من التطورات الهامة في مجال تغطية البيانات، لا تزال الفجوات قائمة، لا سيما في مصايد الأسماك الصغيرة النطاق التي تؤدي فيها البيانات المحدودة عن مواقع الإنزال إلى زيادة حالات عدم اليقين في التقييم، مطالبة كافة البلدان على الاستثمار في نظم جمع البيانات وإدارتها، والنُهج القائمة على العلوم، وسدّ الفجوات في القدرات، من أجل إبقاء مصايد الأسماك على المسار الصحيح.

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