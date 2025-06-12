قمة تأثير الرياضة توقع شراكة إستراتيجية لتعزيز حضورها العالمي

دبي في 12 يونيو/ وام/ أعلنت قمة تأثير الرياضة، عن توقيع شراكة إستراتيجية مع وكالة “هوكو” الإماراتية المتخصصة في التجارب الإبداعية، بهدف تعزيز حضور القمة على الساحة الدولية، عقب النجاح اللافت الذي حققته نسخة عام 2024 في دبي.

وتهدف الشراكة إلى قيادة جهود التوسع الجغرافي للقمة لتشمل أسواقاً رئيسية في العام 2025، منها أبوظبي، والصين، والبحرين وسنغافورة، حيث من المقرر تنظيم النسخة الثانية في العاصمة أبوظبي خلال ديسمبر المقبل.

وأكد شون موريس، الشريك المؤسس لقمة تأثير الرياضة، أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية في مسار التوسع الدولي، مشيراً إلى أن خبرات “هوكو” في مجالات الرياضة، والضيافة والابتكار ستسهم في تعزيز التجربة الشاملة لفعاليات القمة، بما يتماشى مع الطلب العالمي المتزايد على حلول الاستدامة في القطاع الرياضي.

وتأسست “هوكو” على يد بالي سينغ وماكس باليثورب، وتُعرف بتقديمها تجارب متخصصة لعلامات تجارية عالمية مثل “ماكلارين”، و”مرسيدس-بنز”، و”إل ڤي إم إتش”، و”ريد بُل”، كما أطلقت منصتها للابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي “هيومان”، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

وأشار مؤسسا “هوكو” إلى أن القمة تمثل منصة طموحة لدمج مفاهيم الاستدامة ضمن إستراتيجيات العلامات التجارية، معربين عن فخرهما بالشراكة الهادفة إلى توسيع نطاق هذه الرؤية عالمياً.

ويعكس هذا التعاون دعم القمة لتوجهات دولة الإمارات في مجال الاستدامة، في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2024 بشأن الحد من آثار التغير المناخي، ويؤكد التزامها بربط الرياضة بالاستدامة والتكنولوجيا لإحداث أثر ملموس ومستدام.