6 منتخبات تشارك في النسخة الأولى من كأس الإمارات لكرة الشبكة

دبي في 12 يونيو/وام/ تستضيف دبي النسخة الأولى من بطولة كأس الإمارات لكرة الشبكة “النتبول” للسيدات، التي تقام خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو الجاري، في صالة نادي النصر، بتنظيم مشترك من مجلس دبي الرياضي، ومنظمة الإمارات لكرة الشبكة، وشركة فالكون، وبرعاية "دبي القابضة لإدارة المجمعات".

وتعد البطولة أول حدث رسمي معترف به من الاتحاد الدولي لكرة الشبكة يقام في دولة الإمارات، وتشارك فيها ستة منتخبات من ثلاث قارات، هي: دولة الإمارات المصنف “23 عالمياً”، والولايات المتحدة الأمريكية “30”، وسنغافورة “19”، وجمهورية أيرلندا “18"، وكينيا ”25"، وناميبيا “20”.

ويخوض منتخب الإمارات البطولة بطموحات كبيرة، معتمداً على تشكيلة من اللاعبات صاحبات الخبرة والمواهب الشابة، تم تصعيد عدد منهن من منتخبي تحت 17 و21 عاماً، في خطوة تعكس تطور برامج الإعداد والاهتمام بتنمية اللعبة على مستوى الدولة.

وتقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد، حيث تُلعب ثلاث مباريات يومياً في أيام 15 و16 و17 و19 و20 يونيو الجاري، على أن تُختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم السبت 21 يونيو.

وأعربت سوزان سكيلدينج، رئيسة اللجنة المنظمة، عن الفخر باستضافة بطولة معترف بها من الاتحاد العالمي، خاصة أن الفوارق بين المنتخبات المشاركة ضئيلة في التصنيف، بما يؤشر إلى منافسة قوية.