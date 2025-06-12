استمرار حرائق الغابات في كندا

أوتاوا في 12 يونيو/ وام/ واصلت حرائق الغابات في كندا تمددها، مهدّدةً مدنًا تقع قرب فانكوفر في الغرب، فيما حذّرت السلطات الكندية السكّان من خطر تفاقم الوضع خلال الصيف.

وأعلنت السلطات المحليّة الكندية حالة الطوارئ، مناشدة سكّان بعض المناطق الاستعداد لإخلاء منازلهم "في أسرع وقت".

والتهمت ألسنة النيران حتى اليوم 3.5 مليون هكتار، كما يلفّ دخان كثيف الغابة المحيطة ببلدة سكواميش.

واتسع نطاق هذا الحريق الخارج عن السيطرة بسرعة في الساعات القليلة الماضية، وأتى حتى الآن على 20 هكتارًا، مهدّدًا بلدة سكواميش التي يبلغ عدد سكّانها 25 ألف نسمة.

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