مجلس حقوق الإنسان يبدأ أعمال دورته الـ 59 الاثنين المقبل في جنيف

جنيف في 12 يونيو/ وام/ يبدأ مجلس حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، أعمال دورته التاسعة والخمسين في جنيف يوم الاثنين المقبل وتستمر حتى 9 يوليو المقبل.

وتنظر الدورة على مدار أربعة أسابيع في أكثر من 60 تقريرا مقدما من الأمانة العامة للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وخبراء في مجال حقوق الإنسان وهيئات تحقيق أخرى، وذلك حول موضوعات متعددة ذات صلة بحالة حقوق الإنسان في أكثر من 40 دولة، كما سيجري المجلس 32 حوارا تفاعليا.

وسيجري المجلس، خلال الدورة، حوارات تفاعلية مع المفوض السامي بشأن تقريره السنوي، ومع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، كما يستمع إلى تحديث شفهي لبعثة تقصي الحقائق بشأن حالة حقوق الإنسان في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى إجراء حوار تفاعلي معزز مع المفوض السامي بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار بمشاركة المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار .

وفيما يتعلق بتغير المناخ، سيعقد المجلس حلقته النقاشية السنوية حول الآثار السلبية لتغير المناخ على حقوق الإنسان، يليها حوار تفاعلي مع المقرر الخاص المعني بتغير المناخ، كما سيُعقد حلقته النقاشية السنوية حول التعاون التقني وبناء القدرات .

وسيعقد المجلس حلقته النقاشية السنوية حول حقوق المرأة، وحلقته النقاشية حول مياه الشرب المأمونة، كما سيجري حوارات تفاعلية حول الإعدام بإجراءات موجزة، وحرية التعبير، والشركات العابرة للحدود الوطنية، والتعليم والصحة والمهاجرين، وغيرها من الموضوعات الراهنة، ويجري حوارا تفاعليا مع لجنة التحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة ومع المقرر الخاص المعنى بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 .