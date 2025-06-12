وزير الخارجية المصري : استمرار التفاوض مع إيران يجنّب المنطقة الانزلاق نحو التصعيد

القاهرة في 12 يونيو/ وام/ أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، أهمية استمرار المسار التفاوضي القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، لما يمثله من فرصة مهمة لتحقيق التهدئة، وتجنب التصعيد، ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير عبد العاطي مساء أمس الأربعاء، مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ، في إطار مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة.

وتناول الاتصال أيضًا الجهود المشتركة التي تبذلها مصر والولايات المتحدة وقطر للإسراع في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع لتخفيف معاناة المدنيين.

وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، تلبي تطلعات شعوب المنطقة في تحقيق السلام والأمن والاستقرار المستدام في الشرق الأوسط.