611 مليون درهم إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال مارس 2025

أبوظبي في 12 يونيو/ وام / سجلت المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال شهر مارس من العام الحالي 2025، إيرادات تصل إلى 611 مليون درهم، موزعة بواقع 345 مليون درهم للغرف، و228 مليون درهم إيرادات الطعام والشراب، و38 مليون درهم إيرادات أخرى.

ووفقا للبيانات الأولية لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي، استقبلت المنشآت الفندقية في الإمارة خلال شهر مارس 2025 نحو 417 ألف نزيل، في مؤشر يعكس جاذبية الإمارة المتزايدة كوجهة سياحية عالمية، مدعومة بتنوع خيارات الإقامة وارتفاع مستويات الخدمات الفندقية.

وبلغ عدد المنشآت الفندقية التي استقبلت الزوار في أبوظبي خلال شهر مارس، 171 منشأة تضم 34.341 غرفة فندقية، فيما بلغ إجمالي عدد ليالي الإقامة نحو أكثر من 1.2 مليون ليلة، مسجلة معدل إشغال بنسبة 69 في المائة، فيما بلغ متوسط إيرادات الغرفة الفندقية نحو 486 درهم.

وتصدر النزلاء القادمون من دول آسيا غير العربية قائمة الزوار بـ 152 ألف نزيل، تلاهم النزلاء الأوروبيون بـ 123 ألف نزيل، ثم مواطنو دولة الإمارات بـ 58 ألف نزيل، حيث يعكس هذا المؤشر استمرار النمو في القطاع السياحي للإمارة، معززة مكانتها كوجهة مفضلة للزوار من مختلف الأسواق العالمية.

وبحسب التصنيف الفندقي، استقبلت فنادق الخمس نجوم النسبة الأكبر من النزلاء بإجمالي 205 آلاف نزيل، كان في صدارتهم الزوّار الأوروبيون بـ 78 ألف نزيل، بينما توزّع باقي النزلاء على فنادق الأربع نجوم بـ 119 ألف نزيل، والفنادق من ثلاث نجوم وأقل بـ 54 ألف نزيل، إضافة إلى 38 ألف نزيل في الشقق الفندقية.

ويعكس هذا الأداء الإيجابي استمرار الجهود الرامية إلى تنويع المنتج السياحي في الإمارة، وتعزيز التجربة الفندقية بما يتماشى مع إستراتيجية أبوظبي السياحية 2030، التي تسعى إلى استقطاب 39.3 مليون زائر سنويا، وتوفير 178 ألف وظيفة جديدة في القطاع، إلى جانب رفع السعة الفندقية إلى 50 ألف غرفة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى 90 مليار درهم بحلول نهاية العقد الحالي.