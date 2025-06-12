"هايتونغ إنترناشونال" تصدر تقارير تحليل استثماري لشركات أدنوك المُدرجة وتمنحها تصنيفاً إيجابياً

أبوظبي في 12 يونيو/ وام / أعلنت "هايتونغ إنترناشونال"، إحدى أكبر شركات الوساطة الاستثمارية في الصين، عن بدء إصدار تقارير تحليل استثماري لجميع الشركات الست التابعة لـمجموعة "أدنوك" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث منحت كل شركة تصنيفاً إيجابياً بمستوى "أداء يفوق التوقعات".

وتضم الشركات التي يشملها التقييم كلاً من، "أدنوك للتوزيع"، و"أدنوك للحفر"، و"أدنوك للغاز"، و"أدنوك للإمداد والخدمات"، و"بروج"، و"فيرتيغلوب".

وقالت "هايتونغ إنترناشونال" إن هذه الشركات تمثل المستفيد الرئيسي من أربعة توجهات إستراتيجية خلال العقد الحالي، تشمل، نمو منظومة الطاقة في دولة الإمارات، وزيادة الاستهلاك المحلي، وتسارع تبنّي حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والتحوّل نحو خفض الانبعاثات.

ويعكس تصنيف "أداء يفوق التوقعات"، تقديرات شركة "هايتونغإنترناشونال"، بأن تحقق شركات "أدنوك" المُدرجة أداءً يفوق متوسط أداء نظرائها في القطاع خلال الفترة المقبلة التي تتراوح بين 12 إلى 18 شهراً.

وحددت الشركة أهدافاً سعرية لأسهم الشركات الست، تشير إلى إمكانية تحقيقها لمتوسط ارتفاع يتجاوز 26% مقارنة بالأسعار الحالية في السوق.

وأكدت "هايتونغ إنترناشونال" أن شركات "أدنوك" المدرجة تساهم بدور مهم في دعم منظومة الطاقة في الإمارات ودفع عجلة النمو الصناعي، وتتميز بقدرتها على تعزيز القيمة للمساهمين وتقديم عوائد مجزية لهم.

وتستفيد هذه الشركات من أصول عالية الجودة، ومزايا تنافسية في أسواقها، مما يجمع بين القيمة الكبيرة وإمكانية نمو سعر السهم.

يذكر أن "هايتونغ إنترناشيونال" تُعد أول شركة وساطة صينية تبدأ إصدار تقارير تحليلية للشركات المُدرجة التابعة لأدنوك، مما يعزز حضور هذه الشركات لدى المستثمرين الصينيين، ويدعم إمكانية توسيع قاعدة مساهميها، ويساهم في تحسين سيولة أسهمها.