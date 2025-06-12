الجامعة القاسمية.. تخريج طلبة منتسبي الدبلوم المهني في الصيرفة الإسلامية

الشارقة في 12 يونيو/ وام / احتفلت الجامعة القاسمية، اليوم، بتخريج 89 طالباً وطالبة من منتسبي برنامج "الدبلوم المهني في الصيرفة الإسلامية"، الذي ينظمه مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي، وذلك بحضور سعادة الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، وعدد من المسؤولين وأعضاء الهيئة التدريسية.

ويأتي هذا البرنامج في إطار المبادرات النوعية التي تهدف إلى تعزيز التأهيل المهني في مجال الصناعة المالية الإسلامية، حيث اشتمل على 100 ساعة تدريبية، وتضمن محاور متقدمة حول نشأة وتطور المصارف الإسلامية، وآليات عملها، بإشراف نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال.

وأكد الدكتور عواد الخلف، أن الجامعة القاسمية، وبتوجيهات ورؤية مؤسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ماضية في تنفيذ إستراتيجيتها الشاملة التي تجمع بين التعليم الأكاديمي والمهني، وتسعى إلى إعداد كفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المتغير.

من جانبه، أعرب الدكتور ياسر الحوسني، مدير مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي، عن شكره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على دعمه الكبير للمسيرة التعليمية، وحرص سموه على أن تكون الجامعة القاسمية منارة علمية رائدة تجمع بين المعرفة والتمكين المهني.