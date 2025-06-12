سقوط طائرة ركاب هندية على متنها 242 شخصا فوق منطقة سكنية بأحمد آباد

نيودلهي في 12 يونيو/ وام / تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة "إير إنديا" على متنها 242 شخصاً، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها اليوم من مطار سردار فالابهاي باتيل الدولي في مدينة أحمد آباد غربي البلاد.

وأفادت الخطوط الجوية الهندية بأن الطائرة، وهي من طراز بوينج 787-8 دريملاينر، كانت في رحلة متجهة إلى مطار جاتويك في لندن.

وأكد مسؤولون بالشرطة أن الطائرة سقطت في منطقة سكنية بالقرب من المطار، مما أثار مخاوف من وجود ضحايا على الأرض.

من جانبه، أعلن وزير الطيران المدني الهندي، رام موهان نايدو، حالة التأهب القصوى، مؤكداً أنه يتابع الموقف شخصياً؛ وقال : تم حشد فرق الإنقاذ، ويتم بذل كل الجهود لضمان وصول المساعدات الطبية ومعدات الإغاثة إلى موقع الحادث.

ووفقا لبيان شركة الطيران، كانت الطائرة المنكوبة تقل 11 طفلا، بالإضافة إلى ركاب من جنسيات مختلفة، بينهم 169 هنديا و53 بريطانيا وسبعة برتغاليين وكندي واحد.

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