شرطة دبي تطلق النسخة الثانية من دبلوم استشراف الجاهزية المستقبلية

دبي في 12 يونيو / وام / أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز استشراف المستقبل وبالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب وجامعة الشارقة، النسخة الثانية من الدبلوم المهني لاستشراف الجاهزية المستقبلية، بمشاركة 30 متدرباً من ضباط ومنتسبي مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

ويهدف الدبلوم إلى تعزيز مهارات التفكير الاستشرافي والتخطيط الأمني المستقبلي، بما يسهم في رفع جاهزية الكوادر الشرطية لمواجهة التحديات المتسارعة والمتغيرات الأمنية المحلية والإقليمية والدولية.

ويُعَد البرنامج خطوة استراتيجية ضمن جهود شرطة دبي لتطوير الكفاءات البشرية وتعزيز ريادتها في الابتكار الأمني بما يتماشى مع رؤية الإمارة للتحول إلى المدينة الأكثر أماناً واستعداداً للمستقبل.

وأكد العقيد الدكتور خبير حمدان أحمد الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل بالوكالة، أن استشراف المستقبل أصبح أداة رئيسية لاستشراف الاتجاهات وتحليل المخاطر الأمنية المحتملة، مما يسهم في بناء سيناريوهات تُمكن الأجهزة الأمنية من اتخاذ القرارات الاستباقية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء.

من جانبه، أوضح المقدم عمر خليفة السويدي، نائب مدير مركز استشراف المستقبل بالوكالة، أن الدبلوم يقدم مجموعة من الأدوات والتقنيات المتقدمة لتحليل الظواهر الأمنية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية، ما يعزز القدرة على التوقع والاستجابة السريعة للمتغيرات، ويُسهم في دعم الاستراتيجيات الأمنية المستقبلية لشرطة دبي.

ويُقدَّم البرنامج التدريبي من خلال نخبة من المتخصصين في جامعة الشارقة، ويشمل مسارات تدريبية متطورة تغطي مفاهيم التفكير التصميمي، ومدن المستقبل، والتوجهات العالمية، والتحديات الأمنية المستقبلية، وكيفية صياغة الاستراتيجيات الاستشرافية.