الخارجية تتسلم البراءة القنصلية من قنصل عام أنغولا في دبي

دبي في 12 يونيو/ وام / تسلم السيد راشد عبدالله القصير نائب مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي البراءة القنصلية لسعادة إيزابيل باولا دوكاسترو القنصل العام لجمهورية أنغولا في دبي والإمارات الشمالية وذلك بمقر مكتب الوزارة في دبي.

ورحب القصير بالقنصل العام بمناسبة تعيينها وأشاد بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط بين البلدين الصديقين، متمنياً لها التوفيق والنجاح في مهام عملها الجديد.