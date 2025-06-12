الأولمبياد الخاص يختتم النسخة الـ4 من دوري الروبوتات الموحدة

أبوظبي في 12 يونيو / وام / اختتمت اليوم منافسات النسخة الرابعة من دوري الروبوتات الموحدة والتي أقيمت في "سبيس 42 أرينا" بأبوظبي وتعد النسخة الأكبر منذ انطلاق المسابقة التي ينظمها الأولمبياد الخاص الإماراتي سنوياً بدعم من "أدنوك" كشريك استراتيجي.

وأرست هذه الدورة معياراً جديداً للتعليم الشامل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في دولة الإمارات، حيث استقبلت أكثر من 1600 مشارك من مختلف أنحاء الدولة، من بينهم 1200 تنافسوا في النهائيات.

وشهدت دورة هذا العام مشاركة 165 مدرسة، وتضمنت تصفيات متعددة تنافس خلالها 202 فريق في جولات أقيمت في جميع أنحاء الدولة للتأهل إلى النهائيات الوطنية، مسجّلة زيادة بنسبة 109% مقارنة بالعام الماضي، حيث شارك في المسابقات أكثر من 600 طالب من أصحاب الهمم من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر، ضمن فئات مصممة خصيصاً لمختلف المراحل العمرية.

وتُعد هذه الدورة استمراراً للجهود المتواصلة من الأولمبياد الخاص الإماراتي في تعزيز دمج الطلبة من ذوي التحديات الذهنية والنمائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ويستهدف البرنامج فئتين عمريتين هما من 8 إلى 11 عاماً، ومن 12 عاماً فأكثر.

ويعتمد الدوري على تشكيل فرق موحدة تضم طلاباً من مختلف المدارس، بحيث يُشكل الطلبة من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية ما لا يقل عن 50% من كل فريق، ويعملون جنباً إلى جنب مع أقرانهم على تنفيذ مهام برمجية وتكنولوجية مشتركة طوال فترة المنافسات.

وقال سعادة طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي إن نهائيات دوري الروبوتات الموحدة تجسد هذا العام نموذجاً حقيقياً لرؤية دولة الإمارات في تمكين جميع أبنائها بالمعرفة التقنية، دون استثناء أو تمييز، مشيراً إلى أن هذه المبادرة لا تقتصر على التنافس، بل تفتح آفاقاً واسعة أمام الطلاب من أصحاب الهمم، لاكتساب مهارات عملية في البرمجة والروبوتات، واختبار قدراتهم في بيئة محفّزة.

من جانبه هنأ سيف الفلاحي، رئيس دائرة دعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في "أدنوك" الفرق الفائزة في دوري الروبوتات الموحدة على ما قدموه من أفكار مبتكرة، وأشاد بجهود الطلاب المشاركين كافة على ما أظهروه من مهارات متنوعة وتعاون فعال لتطوير مشاريع مميزة.

وقال سعادة الدكتور عمر الظاهري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية (أبوظبي) في وزارة التربية والتعليم إن دوري الروبوتات الموحد يمثل نموذجاً رائداً لتكامل الجهود الوطنية نحو بناء منظومة تعليمية شاملة ومتكاملة، ترتكز على تمكين الطلبة من مختلف القدرات، لاسيما أصحاب الهمم، من اكتساب المهارات المستقبلية في مجالات البرمجة والروبوتات.